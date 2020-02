María Victoria Santana, más conocida como 'La Pánfila’ en el mundo artístico, aclaró que no es la protagonista de un video sexual que viene circulando en las redes sociales y portales de contenido para adulto.

“Me alertaron de ese video, pero no soy yo. Mis ‘Panfilovers’ me contaron que se trata de una famosa actriz porno. Ni me preocupé, porque no me he grabado en la intimidad”, aseguró la artista.

Así como muchas otras figuras de la televisión, María Victoria Santana estuvo en boca de muchos cibernautas, quienes creyeron erróneamente que la protagonista del video íntimo era la actriz cómica.

Sin embargo, en una reciente entrevista para Trome, ‘La Pánfila’ aseguró que se trata de una actriz que solo tiene rasgos similares a ella.

María Victoria Santana ‘La Pánfila’ habla de su duro pasado

La actriz María Victoria Santana reveló el difícil momento que pasó cuando se separó del padre de su primer hijo.

“He pasado por una ruptura fuerte como todos saben, pero ahora me siento más madura emocionalmente y me he encontrado a mí misma. Aprendí a no llenar vacíos emocionales con personas o cosas y quererme a mí misma tal y como soy", manifestó ‘La Pánfila’.

Además, contó que hace dos años tiene como pareja al padre de su última hija. “Me siento feliz, si funciona bien y ¿si no? a continuar. Creo en el matrimonio, pero por ahora no, además depende mucho de cómo va evolucionando la relación”, acotó.

Asimismo, confesó que hace tres años no tiene contacto con el progenitor de su primer hijo. “No lo veo hace tres años y no sé nada de él. No tengo ningún sentimiento hacia él, ni siquiera le tengo cólera. El cariño no se obliga y todo en la vida da vueltas”, expresó la actriz.