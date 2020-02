La isla de las tentaciones: Fiama y Álex se reconcilian y acaban juntos

El último episodio de ‘La isla de las tentaciones’ trajo muchas sorpresas y decisiones importantes para todos los participantes. Algunas parejas rompieron, otras se comprometieron mientras que una se robó los aplausos de los fanáticos: la reconciliación de Fiama y Álex.

Como se recuerda, la relación se fracturó luego que Alex le pidiera a Julián que vigilase a Fiama, cosa que no cayó bien en ella, que no soportó la desconfianza.

¿Qué te parece la explicación que ha dado Álex sobre su conversación con Julián? https://t.co/qk4QGyMazD #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/Txn86DvUOS — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 11, 2020

Con esto en mente, ambos llegaron a la hoguera final, en la cual Fiama soltó un duro golpe para Alex al decirle que “ahora mismo no quiero estar con él”.

Frente a Mónica Naranjo, la pareja daba más señales de que todo llegaba a su fin de una posible reconciliación. Un ambiente tenso se vivía en la hoguera.

La semana pasada, Mónica preguntó a Fiama si sabía que Alex, al enterarse de que Julián iba a participar, habló con él para la que vigilara, sorprendiendo a la participante que negó conocer algo al respecto y sembrando la duda.

Ya en la hoguera, Fiama descargó su ira: “¿Has confiado más en una persona desconocida que en tu novia? Me he tenido que comer que me pongan en duda a mí por tu culpa. ¿Te fuiste tranquilo a la villa eh teniendo el vigilante de la playa?”, mientras Alex intentaba justificarse.

“Lo hice con la mejor intención del mundo y fue un error muy grande. Tiene toda la razón del mundo. Es un error monumental” repetía Alex.

Sin embargo, luego de ser sinceros uno con el otro, Fiama admitió que quería quedarse con Alex porque “a pesar de todo lo quiero”. Aunque no adelantaron si la boda sigue en pie.