Jesús Ochoa y Jorge Ortiz de Pinedo protagonizan vergonzosa pelea en la Casa del Actor [VIDEO]

Los reconocidos actores Jesús Ochoa, secretario de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), y Jorge Ortiz de Pinedo, líder de la Casa del Actor, se enfrentaron durante la conferencia de prensa convocada por este último en las instalaciones de la entidad de artistas mexicanos.

El encargado de la Casa del Actor solicitó la asistencia de la prensa para brindar anuncios importantes sobre la situación económica de la asociación. Sin embargo, no pudo lograr su cometido al ser interrumpido por Jesús Ochoa.

“Mira Jesús Ochoa, tú eres actor y yo también, te voy a suplicar que respetes la Casa del Actor. Eres bienvenido. Como secretario general puedes mandar allá, en la ANDA, aquí no. Te suplico de la manera más atenta que tengas cordura y que no me estés retando, y que te calmes por favor. Si no, abandona la sala, es muy sencillo”.

Ortiz de Pinedo tenía planeado en la reunión pública denunciar la falta de recursos económicos que la ANDA no había entregado desde el 2018 a la Casa del Actor. “Sencillamente no paga (la ANDA), recibe los reembolsos, los sella, pero no los paga Jesús Ochoa, porque dice que ésta factura no era buena”.

Mientras tanto, Jesús Ochoa pretendía subir al escenario para irrumpir con las declaraciones de Jorge Ortiz, pero lo retuvieron y muchos de los asistentes pedían a gritos que lo retiraran del recinto.

La deuda que mantiene la asociación de actores con la Casa del Actor asciende a los nueve millones de pesos desde el 2018 y por el momento se conserva gracias a los donativos y ahorros de la comunidad actoral, según declaró el abogado de la Casa del Actor al portal de Infobae.