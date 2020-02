Según revelaron diversos medios internacionales, Kobe Bryant y su hija Gianna finalmente pueden descansar en paz. Tras dos semanas de haber perdido la vida en un fatal accidente aéreo en las colinas de California, padre e hija recibieron una ceremonia funeral que se llevó a cabo en estricto privado.

El homenaje se realizó el pasado viernes y estuvo reservado para los familiares y amigos más cercanos del exjugador de la NBA, a pedido expreso de su esposa Vanessa Bryant.

PUEDES VER Esposa de Kobe Bryant publica un desgarrador mensaje en sus redes sociales

“La ceremonia fue extremadamente difícil para todos y aún es difícil para ellos aceptar que perdieron dos bellas almas” reveló una fuente al medio Entertainment Tonigth.

A pesar que este ‘homenaje’ no fue abierto al público, a finales de febrero se realizará una ceremonia para todos los fanáticos y seguidores de Kobe Bryant y la pequeña Gianna. El evento se realizará el 24 del mencionado mes en el Staples Center de Los Ángeles.

“Somos una ciudad que cree en cada uno de nosotros, que cree en algo más que nosotros mismos. Nosotros haremos absolutamente todo para asegurarnos que todo el mundo pueda venir”, expresó el alcalde Eric Garcetti.

PUEDES VER Viuda de Kobe Bryant se despide de su hija Gianna con conmovedora carta

Vanessa Bryant envía mensaje tras funeral

A través de un sentido texto en su cuenta de Instagram, la viuda de Kobe Bryant reveló cómo es su vida tras la muerte de su esposo y su segunda hija Gianna.

“He estado reacia a poner mis sentimientos en palabras. Mi cerebro se rehúsa a aceptar que Kobe y Gigi se han ido. No puedo procesar la pérdida de ambos al mismo tiempo. Estoy tratando de admitir que Kobe ya no está pero mi cuerpo se niega a aceptar que mi Gigi ya no volverá junto a mi”, se puede leer en la publicación junto a un video de su pequeña de 13 años.

“¿Por qué debería levantarme otro día si mi bebé no tiene esa oportunidad? Estoy muy molesta, tenía mucho por vivir. Pero luego me di cuenta que debo permanecer fuerte por mis otras tres hijas... se que lo que estoy sintiendo es normal”, finalizó.