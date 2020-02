Kim Kardashian siempre ha manifestado que su familia es muy unida y eso se ha demostrado durante las 17 temporadas “Keeping Up with the Kardashians”, el reality más famoso y sintonizado de los Estados Unidos.

Gracias al show se pudo ver a la popular familia crecer con alegrías, dramas, problemas y escándalos. Lo que más llama la atención de los integrantes del clan Kardashian–Jenner es la solidaridad y la unión que profesan cuando uno de ellos se encuentra atravesando una complicada etapa.

Sin embargo, esto estaría a punto de acabar por una demanda que Kim Kardashian estaría pensando entablar contra su hermana mayor Kourtney por incumplimiento de contrato y violencia.

De acuerdo a Showbiz, el arranque de la decimoctava temporada, que documenta los acontecimientos que tuvieron lugar en la segunda mitad de 2019, muestra a las dos hermanas protagonizando un fuerte enfrentamiento, por lo que Kim Kardashian habría pensado en buscar los servicios de un abogado antes que el capítulo se emita por el canal E!.

Pero eso no es todo, pues la empresaria de 39 años se habría planteado en demandar a Kourtney Kardashian por incumplimiento de contrato y violencia. Hasta donde se supo, la mayor del clan no asistió con regularidad a las grabaciones del reality y la relación con Kim se volvió tensa.

Kourtney Kardashian se retira de “Keeping Up with the Kardashians”

“Keeping Up with the Kardashians” es uno de los realities más vistos en los Estados Unidos. El programa llevó a la fama a las hermanas Kardashian, Kim, Kourtney y Khloé, y también a Kendall y Kylie Jenner. No obstante, la mayor del clan decidió dar un paso al costado para alejarse de la sobreexposición de la cual se cansó.