Sandra Bullock y Jennifer Aniston revelan la curiosa manera en que se conocieron

Sandra Bullock y Jennifer Aniston son dos de las actrices más exitosas de Hollywood y ambas compartieron una interesante conversación gracias a la revista Interview.

La reconocida Sandra Bullock tuvo la oportunidad de entrevistar a la artista que encarnó a Rachel en “Friends”, y hablaron sobre el curioso momento en que se conocieron y cómo fue su segundo encuentro.

Las celebridades iniciaron la plática destacando sus atuendos, hasta que Jennifer Aniston comenzó a contar cómo se conocieron.

“Estoy tratando de acordarme del año de los ‘Globos de Oro’, en ese pequeño restaurante. La CAA (Agencia de Artistas Creativos, por sus siglas en inglés) siempre tiene esa fiesta”, confesó la intérprete.

Luego, la protagonista de “Gravity”añadió: “Sí, y nos presentó nuestro ex novio. Y digo ‘nuestro’ porque tú y yo tomamos una parte de este ser humano”, refiriéndose al actor Tate Donovan.

Sandra Bullock y Jennifer Aniston y revelan cómo se conocieron en interesante entrevista para Interview. Foto: Instagram

Las estrellas de Hollywood continuaron la entrevista recordando la segunda vez que se vieron, en la boda de un amigo en común.

“Te envié una nota y tú me enviaste un trago”, respondió Jennifer Aniston.“Te lo envié y me acuerdo que lo hicimos varias veces en la noche. Si no me equivoco, esa fue la primera vez que me enfermé bebiendo contigo”, recalcó Sandra Bullock.

Sandra Bullock también comentó la primera impresión que le dio la popular ‘Rachel’: “Recuerdo que la primera cosa que pensé de ti fue ‘una mujer hermosa que tiene un timming impresionante es casi imposible de encontrar’. Te permitían mostrarte tonta, descorazonada, y yo creo que por eso todos se sentían tan cómodos en tu presencia”.

Jennifer Aniston agradeció los elogios y explicó que su carácter era así por que venia de un hogar inseguro: “Veía a adultos ser desagradables entre sí, era testigo de ciertas cosas acerca del comportamiento humano que me hizo pensar ‘no quiero hacer eso, no quiero ser eso’”, resaltó la actriz de 51 años.