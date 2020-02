Jennifer Aniston acaba de cumplir 51 años en lo más alto de su carrera, pues ya tiene entre sus manos un Sag Awards por su actuación en la serie de “The Morning Show”. Sin embargo, su vida personal y familiar no ha corrido la misma suerte.

Hace muchos años se dio a conocer que la exesposa de Brad Pitt mantenía una pésima relación con su madre Nancy Dow, quien falleció en 2016, al punto de nunca reconciliarse con ella.

Pese a que su vida familiar no fue la que soñó, Jennifer Aniston encontró la manera de afrontar los problemas con una actitud positiva, algo que llamó la atención de su colega Sandra Bullock durante una entrevista para la revista Interview Magazine.

La protagonista de ‘Friends’ reveló que su comportamiento es debido a la dura infancia que vivió junto a sus padres John Aniston y Nancy Dow, quienes, según la actriz, peleaban constantemente y eso la afectó.

“Creo que esto viene de crecer en un hogar desestabilizado y donde me sentía insegura. Viendo a dos adultos ser desagradables entre sí y presenciando ciertas cosas sobre su comportamiento me hicieron pensar: ‘No quiero hacer eso. No quiero ser eso. No quiero experimentar este sentimiento que tengo en mi cuerpo en este momento. No quiero que nadie más con quien esté en pueda sentir eso’”, señaló la actriz.

No obstante, Jennifer Aniston resaltó que no les guarda rencor en absoluto. “Así que supongo que tengo que agradecer a mis padres todo esto. Puedes estar enfadado o ser un mártir, o puedes decir: ‘¿Tienes limones? Pues hagamos limonada’”, finalizó.

Jennifer Aniston y su relación actual con sus padres

Cuando Jennifer Aniston se iba a casar con Brad Pitt, llamó a su madre para prohibirle el ingreso a su matrimonio por haber publicado un libro sobre su vida privada sin permiso alguno. Ambas vivieron enfrentadas desde que Nancy Dow se divorció de John Aniston.

La relación entre Jennifer y su padre se fue afianzando con el tiempo. La actriz suele asistir con el hombre de 86 a diversos eventos.