En medio del escándalo entre Melissa Klug y Jefferson Farfán tras revelarse la millonaria cifra de dinero que la empresaria recibe del seleccionado peruano para la manutención de sus hijos, el popular ‘Foquita’ le envió un tierno mensaje a su hija mayor, Maialen.

Como se sabe, Jefferson Farfán mantiene una estrecha relación con la mayor de sus herederos, ya que siempre se les ve juntos en sus viajes al extranjero y en todos sus momentos especiales. Ello se comprobó en el estreno de la película “La Foquita: El 10 de la calle”, en donde Maialen acompañó a su papá junto a Yahaira Plasencia.

Jefferson Farfán dedica emotivo mensaje a su hija tras disputa con Melissa Klug. Foto: Instagram.

Cabe resaltar que la adolescente no se ha involucrado en la polémica entre su padre y ‘La blanca de Chucuito’, Melissa Klug. La menor publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde se encuentra disfrutando de un día de playa, acompañada del siguiente mensaje: “Cabello desordenado, no me importa”.

A lo que rápidamente, Jefferson Farfán respondió con un emotivo comentario en el que expresa sus sentimientos: “Amore mío, te adoro”, escribió el deportista.

Por su parte, los fieles seguidores de Jefferson Farfán se conmovieron con el comentario del futbolista y no dudaron en expresarle su respaldo por la controversia que protagoniza con Melissa Klug.

“Eres un excelente papá, lo demuestras siempre. Un ejemplo a seguir”, “Tus tres hijos son una bendición y por ellos y tu mamá aguanta todo que en algún momento la verdad saldrá a la luz. Sé feliz pese a quien le pese y sólo aliméntate del amor de tus 5 amores”, son algunos de los comentarios de los usuarios de Instagram.

“Me encanta de como te refieres a tus 3 hermosos hijos, ya quisiera tener un papá tan bueno como tú”, “El mejor papá para Maialen Farfán”, le respondieron cariñosamente al amigo de Yahaira Plasencia.