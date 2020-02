El reality de moda en España, La Isla de las Tentaciones, está en su gran final denominado La Hoguera Final y la primera sorpresa de la noche fue el rechazo de Rubén por irse con Fani.

El programa de espectáculos dirigido por Mónica Naranjo soltó la primera bomba generando diversas reacciones en su público televidente. Si bien en un inicio, Fani se quedó sola luego que Christofer pusiera punto final a la relación que tenían, ella confesó que sentía algo por Rubén.

PUEDES VER Supervivientes 2020: cinco famosos más son confirmados para el reality

“Sinceramente no de echarle de menos”, dijo Fani en referencia a Christofer y continuó diciendo: “Prefiero que esté Rubén a Chris”, sentenció la concursante. Posteriormente ella dijo que se va de la isla junto con Rubén.

Sin embargo Rubén soltaría la bomba de la noche rechazando la propuesta de Fani, y dejando en asombro a Mónica Naranjo. “Me marcho solo”, dijo.

Ante la decisión de Rubén, Fani le agradeció por todo y por la gran química que tuvieron juntos, pero que ahora no va confiar en todos los hombres. “Él se lo pierde. Estoy dolida, que me lo diga el último día en mi hoguera”, confesó en el reality la ex de Christofer.