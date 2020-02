La isla de las tentaciones: José le pide matrimonio a Adelina en la hoguera final [FOTOS]

José y Adelina han logrado pasar muchas situaciones durante ‘La isla de las tentaciones’, pese a esto, han sido la única pareja que ha permanecido unida. Para sellar el amor que se profesan, José decidió pedirle matrimonio, y Adelina no dudó en darle el “sí”.

Durante la hoguera final, al reencontrarse los novios se han abrazado y dijeron muchas palabras de afecto. Se susurraron al oído varios ‘te quiero’. Hasta que de pronto, José se animó a iniciar su pedida, uno de los momentos más emocionantes en la programación de España.

“Me dijiste que yo era el hombre de tu vida y te prometí que iba a confiar. No he desconfiado de ti, pero han aparecido miedos. La situación en la villa era complicada. Puedo tener muy claro lo que tú y yo tenemos”, afirmaba el Guardia Civil. En tanto, su novia replicó: “Espero que esta experiencia te sirva para que no te dejes influenciar por los demás”.

Jose: "Mañana cuando vea a Adelina, si todo sale bien, le pediré matrimonio" https://t.co/aRYuaXgbVm #LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/kn4EVTPCXe — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 6, 2020

José prosiguió con su discurso y dijo: “Estoy muy enamorado de ti...he aprendido que quiero levantarme cada mañana contigo y que voy a amarte". Inmediatamente después, el poeta se arrodilló y sacando un anillo de compromiso, le preguntó a la participante: “Adelina Seres, ¿quieres casarte conmigo?”, la respuesta, lógicamente, fue positiva.

La presentadora del reality, Mónica Naranjo, estaba emocionada por lo sucedido, ya que fue testigo de cómo se desarrolló esta historia de amor durante el programa. "Habéis dado una gran lección de amor. Gracias por vuestra entrega. Espero que tengáis una boda maravillosa», comentó.