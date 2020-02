Bruce Dickinson sobre Iron Maiden: “Nunca vamos a retirarnos”

El frontman de Iron Maiden, Bruce Dickinson, declaró hace poco que no tiene planes de jubilarse con la popular banda de heavy metal. También dejó en claro no ser partidario del uso de hologramas de los integrantes como otras agrupaciones y artistas lo han hecho.

Las declaraciones tuvieron lugar durante una sesión de preguntas y respuestas en Rumania. El cantante se encontraba en dicho país promocionando su libro autobiográfico ‘What does this button do?’ (‘¿Para qué sirve este botón?’). El cual ha alcanzado el puesto número 10 en la lista de best sellers del New York Times “Hardcover Nonfiction”.

Uno de los fans presentes le preguntó sobre qué sucedería con la banda si los miembros actuales se retiraran.

”Me gusta esto. Siempre hay esperanza. ‘Después de que los miembros actuales se retiren’ quiere decir que habrá un montón de miembros del grupo. No tendremos que tener jodidos hologramas, ¿sabes lo que quiero decir?", respondió de manera irónica.

“En realidad, puedes tener miembros reales de Iron Maiden que se parecen a nosotros pero no somos nosotros. Eso es bueno. Me gusta eso. No es una mala idea, porque entonces podemos simplemente sentarnos y cobrar regalías y no trabajar. ¡Buena idea! Nunca sucederá, porque nunca vamos a retirarnos”, añadió con su característico cínico sentido del humor.

Esto respalda lo dicho por el líder de la banda, el bajista Steve Harris, quien hace un tiempo comentó sobre el mismo tema en una entrevista radial. En aquella oportunidad mencionó que la banda no tiene planes inmediatos de retirarse, siempre y cuando todavía puedan estar físicamente bien para tocar.

“Todos creemos que si lo hacemos mal, lo hablaremos y probablemente será el final. Pero en este momento no nos sentimos así. Sentimos que definitivamente todavía estamos esforzándonos, por así decirlo. Lo estamos haciendo bien. Hasta ahora, bien. No quiero tentar al destino, pero lo estamos haciendo bien”, declaró Harris en aquella oportunidad.

Iron Maiden lleva tocando desde 1975 con 16 álbumes de estudio. Dickinson se unió a la banda británica de heavy metal en 1981, reemplazando a Paul Di’Anno. Hizo su debut discográfico en el icónico álbum “The Number Of The Beast” en 1982. En 1993 abandonó la banda para continuar con sus proyectos en solitario, pero se reincorporó en 1999.

En diciembre de 2019 los rumores indican que la ‘Doncella de Hierro’ ya tenía listo un nuevo material de estudio. Actualmente los Iron Maiden continúan con su gira Legacy of the Beast Tour la cual pasó por México y tiene contempladas nuevas fechas en este 2020 en Australia, Japón y Europa.

Mira a Bruce Dickinson entonando un poco de “Chemical wedding” en su presentación en Bucarest.