El talento de Gloria Trevi llegó hasta las pasarelas de Nueva York. La mexicana arribó hasta la ‘gran manzana’ para la última edición de la Semana de la Moda pero a pesar de haber sido vitoreada sobre el escenario, recibió gran cantidad de críticas de gran cantidad de usuarios latinos.

La aparición de la cantante resultó sorpresiva para sus fanáticos, aunque de todos modos su incursión en el modelaje se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales.

PUEDES VER Gloria Trevi hablará de exmánager acusado de abuso sexual en serie sobre su vida

A poco de cumplir 52 años, Gloria Trevi fue invitada por los diseñadores David y Phillipe Blond, quienes son los dueños de la marca The Blonds y eligieron a la latina para lucir algunas creaciones de la compañía de moda.

Según las opiniones de cientos de usuarios, la intérprete mexicana lució muy ‘tiesa’ y nerviosa durante su participación, razón por la que se convirtió en blanco de críticas en Twitter. “Así desfiló Gloria Trevi en New York Fashion Week para The Blonds. Que cool pero su caminata no hace nada de match con sus canciones tan 'soy la mejor, la más, la grande, todos me miran”, se lee en uno de los ‘tuits’.

“Menos actitud que una ameba” y “¿Nadie le pudo dar unas clasecitas express de cómo caminar antes de eso?”, fueron otros de los comentarios.

PUEDES VER Gloria Trevi y Mónica Naranjo lanzan canción en contra del bullying [VIDEO]

A pesar de las fuertes opiniones, algunos de sus más acérrimos fanáticos no dudaron en salir a defender a la mexicana. “Estás perfecta, en el modelaje debes ser tu misma y tú eres única e irrepetible”, expresó una internauta. “La señora es cantante y compositora, no modelo”, fue otro de los argumentos que se pueden leer en la plataforma.

Cabe resaltar que Gloria Trevi no fue la única artista latina que caminó sobre la pasarela. La cantante Natti Natasha también participó del desfile durante el New York Fashion Week.