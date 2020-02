Video de Gabriel Soto tocándole la pierna a Karen Schwarz fue tendencia en México [VIDEO]

Gabriel Soto se encuentra en medio de la polémica luego de que se difundiera un video de Latina en el que aparecía tocándole la pierna a la conductora de televisión Karen Schwarz durante una entrevista.

A pesar de que las imágenes fueron grabadas hace varios meses cuando el intérprete llegó a nuestro país para promocionar la obra teatral “Cleopatra metió la pata”, estas recién se viralizaron en las redes sociales y lograron hacerse tendencia en todo México, país natal del actor.

PUEDES VER: Karen Schwarz sorprende al revelar el nombre que tendrá su segunda hija

Karen Schwarz conductora de "Mujeres al Mando"

A raíz de ello, diversos medios mexicanos replicaron el video protagonizado por Gabriel Soto y Karen Schwarz en “Mujeres al mando” de Latina y provocaron una fuerte controversia debido a que, como se sabe, el actor mantiene una relación con la también actriz Irina Baeva.

“El ex de Geraldine Bazán siempre está en la mira por cada una de sus acciones y es que en una visita que hizo a Perú, no se salvó de los señalamientos y más por la forma en que coqueteó con una conductora”, recoge Telemundo en su página web.

Por su parte, Debate indicó: “Gabriel Soto y es fue señalado de coquetear con la conductora peruana, Karen Schwarz quien lo estaba entrevistando para promocionar la obra de teatro, Cleopatra metió la pata"

“Un hecho que parecía inocente terminó por desatar los rumores de si el artista mexicano Gabriel Soto le es infiel a su pareja Irina Baeva, todo esto por un video donde el artista le tocó la pierna a una conductora peruana que le realizaba una entrevista sobre su más reciente trabajo en el teatro llamado Cleopatra metió la pata”, refirió Mundo hispánico.

“Luego de que se filtrara un video en donde se ve a Gabriel Soto coqueteando abiertamente con una reportera que lo entrevista, Irina Baeva decidió dejar de darle 'Me gusta’ a sus publicaciones en Instagram, algo poco normal, porque desde que sacaron a la luz su romance”, menciona Soy Carmin.

Video de Karen Schwarz y Gabriel Soto es viral en México

Karen Schwarz se pronuncia sobre video con Gabriel Soto

Al ser consultada en “Mujeres al mando” sobre el video donde el actor Gabriel Soto tenía una actitud bastante cariñosa con ella, Karen Schwarz optó por pronunciarse.

“Yo ya dije los amigos de mis amigos, son mis amigos, yo ni cuenta me había dado hasta que mi productor, José Carlos Tapia me manda esta imagen a mi teléfono me dice ‘¿qué es eso?’”, comentó la conductora de Latina.