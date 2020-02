Evelyn Vela revela a qué se dedicaba Melissa Klug antes de conocer a Jefferson Farfán

Jefferson Farfán y Melissa Klug siguen dando de que hablar en medio del conflicto legal que protagonizan. A este lío se sumó Mónica Cabrejos, quien tuvo un cruce de palabras con Evelyn Vela, una de las mejores amigas de la chalaca.

La conductora de “Válgame” le preguntó a la ‘Reina del Sur’ si sabía cuál era el oficio de la expareja de la ‘Foquita”’ antes de conocerlo.

“Bueno, Melissa te ha mandado a decir algo”, dijo la exbailarina, generando la sorpresa de Mónica Cabrejos. “A mí que no me mande a decir nada, porque cuando el abogado de Farfán quiso reunirse conmigo, acá la producción sabe y tengo el chat donde le dije ‘no señor, gracias. Yo me reúno cara a cara y cámara prendida porque yo no acepto mensajes'”, dijo ofuscada la conductora.

En ese contexto, Mónica Cabrejos agregó lo siguiente: “Se lo dije a Forsyth, a Farfán y ahora se lo digo a Melissa: 'Señora Klug, cuando usted quiera viene, me encuentra y me lo dice a mí directamente”.

De inmediato, la amiga de la 'Blanca de Chucuito’ le envió una indirecta. “Mónica tú sabes mejor que nadie a qué se dedicaba Melissa antes de conocer a Jefferson... a ser ama de casa. ¿No te acuerdas que tú eras muy amiga de Abel Lobatón cuando ella tenía su segundo hijo, cuando ella estaba embarazada?", cuestionó Evelyn Vela.

“Yo no era amiga de Lobatón. Yo te voy a contar qué era yo de él. Lobatón salió conmigo”, precisó Cabrejos. “Es que (Melissa) no sabe eso, ella sabía porque tenía mensajes de Messenger (sic)”, arremetió Evelyn Vela dejando entrever una presunta infidelidad de parte de la exvedette con el papá de Samahara Lobatón.

“Si nos ponemos a buscar en el baúl de los pasados, Melissa, tú y yo haríamos varios ‘valores de la verdad’ y se nos caería a varias las caretas de grandes señoras”, manifestó Mónica Cabrejos en el set del programa de Latina.