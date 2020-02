Magaly Medina y Gisela Valcárcel han protagonizado diversos enfrentamientos en la televisión durante muchos años. Sin embargo, esto parece no incomodarle a Ethel Pozo, la hija de la popular ‘Señito’.

En una reciente entrevista, Ethel Pozo contó que, dentro de poco, regresará a la pantalla chica junto a Renzo Schuller, Natalia Salas y Edson Dávila, con el programa “América Hoy” (anteriormente “El show después del show”) y dijo que le gustaría que una de sus invitadas sea la popular ‘Urraca’.

"El show después del show" Foto: Instagram

“Gisela regresa en abril. Con GV estamos lanzando ‘América hoy’ y luego viene ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’”, comentó en declaraciones a Trome. “Nosotros no tenemos ningún problema (con entrevistar a Magaly Medina), pero hay acuerdos en los canales y no se puede. Nos encantaría tener a todos”, añadió la hija de Gisela Valcárcel.

Por otro lado, Ethel Pozo aseguró que no se siente opacada por el éxito que tiene su madre por trabajar durante largos años en la televisión peruana. “No siento que cargo con una mochila, me encanta ser la hija de Gisela Valcárcel. Cada vez la gente se va dando cuenta que somos distintas, me siento feliz de haber heredado a las ‘señitos’”, aseguró.

Ethel Pozo revela encuentro con Magaly Medina

En medio de una entrevista, Ethel Pozo dio a conocer que tuvo un inesperado encuentro con Magaly Medina en el exterior y que hasta se decidieron a intercambiar algunas palabras.

“Ya nos hemos encontrado, nos hemos saludado y hemos conversado... “Nosotras nos hemos encontrado hasta en dos oportunidades (...) En un hotel me quedé hablando con ella sobre los hijos, sobre un crucero. (Ella fue) Muy cordial. Cuando nos encontramos no estábamos en Perú”, refirió.