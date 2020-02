La chica reality Angie Arizaga pasó un bochornoso momento al desconocer acerca de José Olaya. Durante el programa “Esto es guerra” en un juego de adivinanzas que involucra preguntas de cultura general, la popular ‘Negrita’ no supo cómo describir a José Olaya para que su compañero de competencia Hugo García pudiera descubrir al personaje que se encontraba en la pantalla que estaba atrás de él.

“Este… Es así de historia”, “Es de aquellos tiempos bien antiguos”, son las pistas que daba Arizaga para que Hugo García pueda adivinar de quién se trataba.

“¿Qué?”, “Corta palabras”, “¿Qué más?”, “¿Qué más?”, “Describe”, “Vámos”, insistía el popular ‘Baby’.

“Este… ¿Cómo se llama mi hermano?”, “Este… ¿Cómo le dicen a los pepes?”, mencionaba, con un poco de desesperación, la ‘negrita’.

“¿A los que?”, respondió confundido Hugo García, sin lograr resolver la adivinanza.

Angie Arizaga y Hugo García en "Esto es guerra" Foto: captura

Asimismo, Tefa Loza no se quedó atrás y también evidenció su falta de conocimiento en cultura general al no lograr identificar rápidamente a Simón Bolívar.

Esta vez era el turno de Rafael Cardozo, debía adivinar quién era personaje que estaba en la pantalla ubicada detrás de él. Se trataba de Simón Bolívar, y Tefa Loza debía dar las pistas para que el brasileño logre descubrir al personaje.

Rafael Cardozo en "Esto es guerra" Foto: captura

“Este…”, titubeaba la modelo al no saber qué decir.

“Pero habla”, exigía Cardozo al ver que los segundos pasaban.

“Ah… Un libertador...No, no, no. Este…”, decía desesperada la hermana de Melissa Loza.

“Habla”, gritó el brasileño perdiendo la paciencia.

“Es que no, no sé… no sé, no sé”, insistía la chica reality.

“Yo estudié la cultura de Perú, dime”, “Dime”, exclamaba Rafael Cardozo.

Finalmente, la modelo logró recordar de quién se trataba el personaje y dijo: “Es un libertador venezolano”.

Rafael Cardozo logró adivinar quién era y respondió: “Simón Bolívar”