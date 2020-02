Diego Chávarri será el próximo invitado en “El valor de la verdad”, donde revelará todo en cuanto a la relación que mantuvo con Melissa Klug y la conversación privada con Jefferson Farfán.

“¿Estuviste encerrado en un baño con ‘La Foquita’ Farfán?”, preguntó el presentador de la producción del canal de San Felipe. De acuerdo con el avance, el exjugador confesó que tuvo miedo al tener cerca al jugador de Lokomotiv, quien le increpó y advirtió sobre la relación con ‘La Blanca de Chucuito’.

“Que se metan tres y uno va de frente y dice que quiere hablar contigo. Yo dije: ‘¡uy no! Ay m$5& algo me va a pasar’. Me dice ‘quiero hablar contigo’ y yo miro, levanto la cara y vi que era Jefferson”, se le oye decir al popular ‘Diablito’.

“Buscaba explicaciones del por qué lo había hecho, que implican a Melissa, a su familia. No le parecían algunas cosas en mi relación, o porque Melissa hacían algunas cosas por incomodar”, explicó Diego Chávarri, la expareja de Melissa Klug.

El presentador de “El valor de la verdad” cuestionó el hecho de que el exjugador se haya metido con la mujer de su amigo. El ex chico reality aceptó que se había metido con la pareja de uno de los peruanos más influyentes.

Como se recuerda, Melissa Klug y Diego Chávarri mantuvieron una relación mediática que duró poco tiempo.