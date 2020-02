Las Aguirre juntas por primera vez en La cosa

Redacción

Luego de diez años de su realización, Álvaro Velarde presentó a la prensa su cinta La cosa, que se estrenará este domingo 16 en el Teatro Británico y que reúne por primera vez en la pantalla grande a las hermanas Marisol, Celine y Karine Aguirre. “La Cosa fue un proyecto lindísimo en el que por primera vez tuvimos la oportunidad de trabajar juntas las tres, lo cual fue una experiencia divertida y a la vez todo un reto”, comentó Marisol Aguirre tras la proyección.

“Esta es la primera vez que he podido disfrutar la película ya terminada y me parece que es una propuesta con un humor inteligente, con contenido totalmente actual a pesar de haber sido filmada hace diez años”, manifestó la actriz tras destacar el trabajo del director Álvaro Velarde.

“Estamos enamoradas de Álvaro, nos parece brillante su trabajo, muy ingenioso”. Marisol también reveló que hace unas semanas estrenó un espacio de cocina junto a su melliza Celine en Youtube. “Se llama ‘Sal y Pimienta’. Es un programa en el que podemos ser tal como somos. Nos acompaña Pablo Saldarriaga”.

En cuanto al estreno de La cosa en el teatro, Álvaro Velarde comentó: “Sé que el cine es un negocio y lo respeto, y que cuando una cinta de un humor no masivo como es esta propuesta no congrega gente, es levantada a los días. Entonces, aplicando la creatividad, decidí hacer un lanzamiento alternativo en el teatro con el fin de llamar la atención al público y abrir una nueva puerta para el cine no comercial”. La cosa narra la historia de una amargada mujer que vive en un faro y planea destruir la vida de su amor de infancia.