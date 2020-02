Vicente Fernandez desmiente acusaciones de violencia intrafamiliar

El hijo del popular Vicente Fernandez, Vicente Fernandez junior se encuentra enfrentando una difícil situación al ser acusado de violencia intrafamiliar, luego de la reciente separación de su tercera esposa.

Tras cuatro años de matrimonio, Karina Ortegón le pidió el divorcio al empresario y se especuló que los motivos fueron las agresiones físicas y psicológicas que pudo haber recibido la mujer por parte del artista.

PUEDES VER Revelan motivo por el cual Vicente Fernández habría desheredado a su hijo Alejandro

Vicente Fernandez y Karina Ortegón. Foto: Instagram

Al respecto, el cantante decidió detener los rumores y declaró para el programa mexicano “Ventaneando” de TV Azteca. “A ninguna mujer le puedes poner una mano encima; más que solo para hacer caricias”.

Además, señaló la educación que había recibido de su madre. “A nadie, menos a una dama, le he puesto una mano encima porque me educó mi madre. Me educó una gran madre, una gran mujer”.

Por otro lado, el intérprete de rancheras reveló que la verdadera razón de su separación con Karina fue la ocupada agenda que tiene el cantante. “Se abrieron las puertas para diferentes formas de manejar las agendas, los calendarios. Voy a estar, gracias a Dios, bastante ocupado”, reveló.

Por ello, para el artista la opción más sensata fue terminar con el compromiso. “Tengo que hacer muchas salidas, mucha promoción. No iban a darse las condiciones como para estar pegados como pareja y antes de cometer un error o de haber una falta de mi parte o una falta de parte de ella, lo correcto y como caballero es cerrar el ciclo”.

La historia de Vicente Fernandez y Karina Ortegón

Vicente Fernandez junior y Karina Ortegon contrajeron nupcias en agosto de 2017 en Jalisco. Un año después, Fernández junior declaró a Univisión Digital que deseaba tener un hijo junto a su esposa.

“Como todas las parejas, sí lo pensamos, pero no puede ser por medios naturales, porque yo me hice la vasectomía. (…) Estamos viendo los procedimientos que pueden ser factibles o si estamos a tiempo”, mencionó.