La presentadora Sheyla Rojas realizó una transmisión a través de su cuenta de Instagram donde explicó cómo se veía sus labios sin usar maquillaje. Ante estas imágenes la exintegrante de “Esto es Guerra” recibió diversos comentarios sobre su rostro.

La exleona no toleró ningún tipo de crítica y decidió lanzar diversos adjetivos para algunos cibernautas que aprovecharon el momento para burlarse de ella y resaltar todos las operaciones que se ha realizado.

Sheyla Rojas presume operaciones de su cuerpo en Instagram

“Entonces no los mires, a mí sí me gustan. Bueno ahorita no los he pintado, están así como que, sin color, pero ya en un rato me los voy a pintar para que se vea más carnosito”, reprochó la conductora de “Estás en Todas”.

Al rato, otro fanático le replicó por qué usaba demasiado maquillaje, a lo cual la expareja de Antonio Pavón estalló en plena transición y le envió unas duras palabras.

“Un kilo de maquillaje me dice Franco. Franco las mujeres nos maquillamos, pero no significa que tú no puedas decir que nos echamos un kilo de maquillaje, nos echamos medio kilo, pero medio kilo, sorry con excuseme ja, ja, ja”, se le escucha decir a la exguerrera.

De la misma manera, recalcó que existen algunas personas que les gusta hacer sentir mal a otras. “Los hombres, diciéndonos eso, creen que nos hacen sentir mal. Aprende a lavarte los calzoncillos”, sentenció la exchica reality.

En el video compartido en sus redes sociales, se ve a la conductora junto a quien sería su maquilladora de confianza. Ambas féminas se mostraron muy sonrientes ante la ola de críticas que reciben.