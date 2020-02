Indignación en los Oscar 2020: Cameron Boyce, Luke Perry y otros actores que no fueron recordados

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas fue duramente cuestionada por no incluir en el segmento In Memorian, algunos nombres de actores fallecidos recientemente, como Luke Perry, Cameron Boyce, Tim Conway, Michael J. Pollard y Peggy Lipton, quienes cuentan con gran número de seguidores que aún mantienen viva su memoria.

La exclusión que mayor revuelo causó fue la del actor Luke Perry, debido a que apareció en el filme nominada a los Premios Oscar, “Once Upon a time … in Hollywood“. Como se recuerda, el también protagonista de la serie juvenil “Riverdale”, falleció el pasado 4 de marzo de 2019, tras sufrir un derrame cerebral.

El espacio que usa la importante premiación para rendir tributo a los actores desaparecidos, dura aproximadamente 3 minutos. En la reciente ceremonia, la encargada del sensible momento fue la cantante revelación Billie Eilish, quien interpretó el tema “Yesterday”, de los Beatles, mientras en la pantalla grande se mostraban las fotografías de 59 artistas fallecidos.

Una de las estrellas más recordadas en la ceremonia fue Kobe Bryant, quien pereció junto a su hija Gianna en un accidente de helicóptero. El actor Kirk Douglas, quien perdió la vida pocos días antes de la ceremonia, también fue honrado.

Cameron Boyce

Pese a que Luke Perry y otros 100 están incluidos en la sección In Memorian del sitio web oficial de los Premios Oscar, no pudieron figurar en el homenaje televisado. La Academia ofreció una explicación y aseguró que recibe “cientos de solicitudes para incluir seres queridos y colegas en la industria”.

“Un comité ejecutivo que representa a cada sucursal considera la lista y realiza selecciones para la transmisión en función del tiempo disponible limitado (...) Todas las presentaciones están incluidas en Oscar.com y permanecerán en el sitio durante todo el año. Luke Perry y Cameron Boyce son recordados en la galería” de dicha página web, se lee en un comunicado oficial emitido por la Academia.