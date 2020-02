Mónica Cabrejos se encolerizó al hablar de Melissa Klug y la “exhorbitante” pensión de más de 43 mil soles que reciben sus hijos por parte de Jefferson Farfán.

La conductora de "Válgame" perdió el control y enfureció al escuchar los argumentos de su compañera Janet Barboza y de la invitada Evely Vela en defensa de Melissa Klug.

Se puso en debate el oficio de la ahora empresaria antes de conocer al futbolista peruano. En ese momento la amiga de la chalaca respondió: “Tú sabes a qué se dedicaba, Mónica, a ser ama de casa. Tú eras muy amiga de Abel Lobatón”.

Luego Janet Barboza intervino en la discusión y salió en defensa de la madres que solo se dedican a ser amas de casa. “Haber sido una madre soltera y no haber estudiado o no tener títulos o cartones, no te invalida como mujer”, afirmó la panelista de “Válgame”

Mónica Cabrejos habría respondido a Melissa Klug

Sin embargo, los presentes en el set de televisión no esperaron que Mónica Cabrejos vociferara fuertes adjetivos y lanzara una indirecta a la ‘Blanca de Chucuito’

“Pero si no trabajas sí te invalida porque eres una mantenida. Mi mamá tuvo hijos y fue madre soltera y trabajó hasta de sirvienta. Yo por eso a mis 44 años me pueden decir de todo, menos que soy una caradura, una sinvergüenza, mantenida o ejerzo el oficio de ser madre para que me mantengan a mí y a mis hijos”, sentenció la también conductora de “Al sexto día”

Cabe recordar que hace unos días, Mónica Cabrejos calificó de “negociazo” la exigencia de Melissa Klug por la manutención de los hijos de Jefferson Farfán.