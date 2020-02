Melissa Klug a Rodrigo González: “Renuncié a muchas cosas por firmar conciliación”

Luego de todas las burlas y críticas a las que se ha visto expuesta, Melissa Klug decidió aclarar todos los rumores que se han generado a raíz del enfrentamiento legal que tiene con Jefferson Farfán sobre la manutención de sus hijos.

Todo empezó desde que ‘La blanca de Chucuito’ mencionó que sus hijos no tenían ropa adecuada para asistir al avant premier de la película autobiográfica del futbolista. Tras ello, los cibernautas han hecho innumerables comentarios acerca de ello.

Publicación de Rodrigo González Foto: captura

Asimismo, como ya es costumbre, Rodrigo González no podía quedarse atrás y compartió publicaciones en sus historias de Instagram haciendo mofa de la ‘penosa’ situación que está atravesando la empresaria.

Es por ello, que la madre de Samahara Lobatón, a través de su Instagram, le envió un contundente y extenso mensaje, por interno, al popular ‘Peluchin’ explicándole con detalles acerca de la pensión que exige para sus hijos.

“Rodrigo cuando Jefferson estaba dando esta entrevista en canal 4, yo estaba en el campeonato de mi hijo menor. Nunca quise exponer números y cantidades por respeto a mis hijos, porque ellos para mí valen 8373839292 mil veces más, pero esta conciliación yo no la redacté, fueron Jefferson y sus abogados quienes lo hicieron, pusieron fechas y cantidades. Yo renuncié a muchas cosas por firmar esta conciliación, pero lo hice por mis hijos para llevar la fiesta en paz”, se lee en la primera parte del mensaje de Melissa Klug.

Además, también aseguró que siempre defenderá a sus hijos.

“Mis hijos merecen respeto, desde chiquitos merecen respeto y coméntame si lo que reclamo no es por mis hijos, por su bienestar y por su felicidad que me digan mantenida, vividora y lo que quieran, pero mala madre jamás (...) Mis hijos necesitan verme fuerte porque si yo no lucho por ellos, quien lo va hacer”, mencionó.