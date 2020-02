Magaly Medina aconseja a Melissa Klug: “Mereces uno, dos o tres millones de dólares”

Magaly Medina le dio su respaldo a Melissa Klug y no dudó en arremeter en su programa “Magaly TV, la firme” contra Jefferson Farfán y su abogado por revelar la cantidad de dinero que el futbolista le pasa mensualmente para la manutención de sus hijos.

“Ella me dijo me están ofreciendo esto para poner un negocio… ¿cuánto le ofrecían? 50 mil dólares y yo le dije, y se lo dije al aire que 50 mil dólares no es nada como compensación por 11 años que le has dedicado tu vida a este hombre y darle dos hijos”, contó la periodista.

Magaly Medina Foto: Instagram

La conductora indicó que una vez le sugirió a la empresaria que no llegue a firmar ningún acuerdo sin antes exigirle “uno, dos o tres millones de dólares porque te corresponde”.

“Mínimo es y te lo mereces un millón de dólares y eso que debería ser dos o tres millones. Es lo que se pide en estos casos de separación y cuando se manejan las cifras que maneja Jefferson Farfán”, agregó.

Melissa Klug Foto: archivo

Además, Magaly Medina mencionó que Melissa Klug le dijo, en otro momento, que no importaba si a ella no le daban nada pero lo que deseaba era que sus hijos reciban lo que les corresponde, ante ello, la periodista le recomendó lo siguiente:

“Le aconsejé que eso lo revise un buen abogado, pero esto no lo aceptes. ¿Qué emprendimiento vas a sacar con 50 mil dólares? Has perdido 11 años, que has invertido de tu tiempo con un hombre que ha crecido laboralmente junto a ti, entonces es lo mínimo que mereces”, sostuvo.

Por otro lado, la creadora de “Magaly TV, la firme” también criticó al abogado de la popular ‘Foquita’, ya que considera que es una persona con la que no se puede conciliar.

“Debería contribuir a su buena imagen, contratar a un abogado que sea conciliador, que sea humano, que actúe como padre, que tenga la delicadeza de respetar a una mujer y a sus niños. Que no se deje llevar por lo que le cobra mensualmente al jugador por sus servicios legales y que se la pase repartiendo demandas y cartas notariales como si estas fueran la única manera para comunicarse y cuando ya eso no le resulta le sale a contestar de igual a igual a Melissa Klug”, finalizó.