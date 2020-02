Mathías Brivio, quien acaba de ser oficializado como el nuevo jale de Latina, sorprendió al referirse al sonado ingreso de Jazmín Pinedo a “Esto es Guerra” como conductora.

El flamante presentador de “¿Quién es la máscara?” generó gran asombro al comentar sobre el inesperado retorno de la popular ‘Chinita’ al reality de América TV para acompañar a Gian Piero Díaz en la animación.

“La verdad que no estoy viendo mucha televisión, pero así como yo estoy asumiendo un reto, ella (Jazmín Pinedo) también lo está haciendo”, expresó la figura de Latina para Trome.

Mathías Brivio explica porqué se cambió a Latina: "Era algo que no pude tener en 8 años"

Además, decidió dedicarle unas emotivas palabras a Jazmín Pinedo en su nueva etapa como conductora de “Esto es Guerra”. “La conozco y le deseo lo mejor, estoy seguro de que también le irá bien”, aseguró Mathías.

Mathías Brivio niega problemas con América TV tras ingresar a Latina

Por otra parte, Mathías Brivio habló sobre su salida de América TV y resaltó que esta se dio en los mejores términos. “Yo no renuncié, simplemente no renové contrato y no hubo ningún inconveniente”, precisó. “Terminé (mi contrato) en medio de una buena relación. No creo que haya algo que reprocharnos, todo está perfecto”, añadió.

Mathías Brivio también aclaró que no teme competir con Gisela Valcárcel en el horario de los sábados y considera que este enfrentamiento televisivo será todo un “honor” para él.

“¿Quién es la Máscara?” se estrena el próximo 29 de febrero a través de la señal de Latina. El programa contará con la participación de Érika Villalobos, Carlos Vílchez, Gianella Neyra y Armando Machuca, encargados de brindar pistas para poder descubrir a los 16 artistas que esconderán sus rostros detrás de una máscara.