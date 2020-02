La presentadora Magaly Medina no tuvo reparos en lanzar fuertes adjetivos hacia la suboficial de tercera Jossmery Toledo, tras su debut como animadora de eventos en concurridos centros nocturnos.

La figura del programa “Magaly TV, la firme” lanzó duras palabras hacia la modelo luego de enterarse que ‘la policía influencer’ cobra elevados montos por cada presentación.

Resulta que la famosa ‘Urraca’ ironizó la presencia de la exintegrante de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la discoteca que animó, asegurando que confundieron a la influencer como un personal del lugar.

“Se confundieron, pensaron contratarla como la seguridad de la discoteca y la subieron al escenario por confusión”, dijo la polémica conductora de espectáculos.

Magaly Medina se burla de Jossmery Toledo

Además, la periodista manifestó estar sorprendida por el precio que la modelo cobra por cada evento, luego de dar a conocer que ‘la reina del Tik Tok’ maneja un presupuesto de 5 mil soles por evento.

Magaly Medina asegura que Jossmery Toledo no es buena animadora

“¿5 mil soles? Después no me digan que yo estoy escuchando mal (...) Se cotiza alto, qué desubicada. Si no habló ni cuatro palabras. No cacareó nada”, dijo la presentadora Magaly Medina.

Asimismo, la conductora hizo un hincapié sobre la renuncia de Jossmery Toledo a la PNP para dedicarse al modelaje y a promocionar reconocidas marcas de ropa y carteras.

“Si no hace nada, absolutamente nada. Con las justas dice dos palabras y se nota como aburrida, como fastidiada encima del escenario. Si para eso va a renunciar a la PNP creo que por lo menos debió de prepararse, hacer algo, aprender a bailar, a cantar, a modelar, no sé, tener algún talento o algo”, expresó Magaly Medina.