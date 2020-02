Jossmery Toledo, la policía ‘Tik Tok’, está en el ojo de la tormenta. Magaly Medina presentó este lunes un informe en donde expone las declaraciones de un empresario que la acusa públicamente de estafa.

Se trata del dueño de una discoteca, quien contrató a la joven ‘influencer’, para ofrecer un show a los asistentes del lugar. Sin embargo, según las imágenes emitidas en el programa, la mujer se mostró cohibida durante casi toda su presentación.

"Me siento estafado por el show que ella ofreció en mi local. Esta chica tenía que interactuar con el público o hacer un pequeño desfile. Simplemente subió 10 segundos, saludó, ni un minuto a hablado", expresó el afectado.

"Prácticamente me ha cobrado por el show del 'pata' a quien nadie conoce. A ella se le conoce, no a él. Cómo recupero ese dinero, son 5 mil soles que he perdido", agregó el empresario.

Al respecto, Jossmery fue abordada por las cámaras de “Magaly TV, la firme” cuando regresaba del viaje. La ‘influencer’ no se pronunció sobre este hecho y prefirió hacer caso omiso a las preguntas del enviado especial.

Jossmery Toledo, de ser policía a conocida ‘influencer’

La suboficial de tercera, Jossmery Toledo, se hizo popularmente conocida por un polémico video en “Tik Tok”. Luego de protagonziar el clip, la joven alcanzó la fama.

Jossmery Toledo exsuboficial de la PNP

Pasó de ser policía a incursionar en las pasarelas y las sesiones de fotos. Ahora, se le ha visto animando eventos en discotecas. Así lo evidenció Magaly Medina en su programa.