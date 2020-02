Jennifer Aniston es una de las actrices más sólidas en la industria de Hollywood. Aunque más se ha destacado en exitosas series como “Friends” o “The Morning Show”; también ha desarrollado grandes papeles como en la cinta dramática “Cake: una razón para vivir”.

Rodeada de éxito y de muchos millones, la celebridad se encuentra celebrando sus 51 años de vida. La exesposa de Brad Pitt nació el 11 de febrero de 1969 en Los Ángeles, California. Y desde muy pequeña se inclinó por la actuación.

No obstante, y a pesar de haber estado casada dos veces, Brad Pitt y Justin Theroux respectivamente, el tema de la maternidad siempre se le ha hecho esquivo.

Algunos medios señalaron que la principal ruptura con Pitt se debió a que la actriz no podía tener hijos, otros, en cambio, indicaron que en realidad ella no quería ser madre.

Cansada que cuestionaran su vida personal por años, Jennifer Aniston habló sobre esos rumores para las revistas Instyle y Elle en el 2018, donde dejó en claro que es una mujer plena y feliz. Además, rechazó tajantemente que a las personas las encasillen en algo por el siempre hecho de ser una costumbre.

"Existe una presión sobre todas las mujeres para que seamos madres y si no lo somos, nos llaman mercancía defectuosa. Quizás mi propósito en este planeta no es procrear. ¿Quizás hay otras cosas que quiero hacer?”, señaló de manera irónica para el magazín Instyle.

En otra entrevista, Jennifer Aniston resaltó que tiene varias razones para sentirse bien consigo misma y, la maternidad no es algo que le quita el sueño.

“Tengo un trabajo genial. Tengo una familia genial. Tengo amigos geniales. No tengo razones para sentirme de otra manera (…) Lo que determina la felicidad en la vida de alguien no es el ideal que se creó en los años 50. Ese relato no lo escuchas para los hombres. Esto es parte del machismo, siempre la mujer es la despreciada, la desconsolada y la solterona. Nunca es lo contrario”, señaló para Elle.

“Vivimos en una sociedad que envía ciertos mensajes a las mujeres; a esta edad, debes estar casada; a esta edad, deberías tener hijos. Ese es el molde que estamos intentando romper lentamente”, agregó.

A pesar que la maternidad no está en sus planes, la exesposa de Brad Pitt no descartó que en algún momento opte por tener un bebé.

“¿Quién sabe lo que traerá el futuro en términos de hijos y parejas?”, mencionó.

Jennifer Aniston y sus matrimonios: “han sido muy exitosos”

A pesar de haber pasado por dos divorcios, el primero extremadamente escandaloso debido a rumores de infidelidad por parte de Brad Pitt con Angelina Jolie, Jennifer Aniston tiene los mejores recuerdos.

“No me siento vacía. Mis matrimonios han sido muy exitosos, en mi opinión. Cuando llegaron a su fin, fue una decisión tomada porque elegimos ser felices. Al fin y al cabo, esta es nuestra única vida y no me quedaría en una situación solo por miedo, por miedo a estar sola, miedo a no poder sobrevivir. Continuar en un matrimonio solo por miedo es como menospreciar tu vida”, aclaró la actriz.