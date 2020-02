Jennifer Aniston: la joven con dislexia que se convirtió en una de las actrices mejor pagadas [FOTOS]

Jennifer Aniston es una de las actrices mejores pagadas de Hollywood. Desde que despegó su carrera con la emblemática serie ‘Friends’, no ha parado de cosechar éxitos.

La conocida ‘Rachel’ ha protagaonizado diversos filmes y ahora, además de actriz, es directora y productora. Conoce los mejores datos sobre Jennifer Aniston en el día de su cumpleaños.

Jennifer Joanna Aniston nació en Los Ángeles, California el 11 de febrero de 1969. Tiene 51 años y es considerada una de las actrices más reconocidas y mejor pagadas de Hollywood, donde también ejerce como directora y productora de cine.

Su personaje de ‘Rachel Green’ en la mítica serie ‘Friends’ la lanzó al estrellato mundial. Para la última temporada de la popular producción norteamericana, la actriz ganaba 1 millón de dólares por capítulo.

Jennifer Aniston como 'Rachel Green' en 'Friends'. Créditos: Antena 3.

Sin embargo, antes de conocer la fama internacional, Jennifer Aniston fue mensajera en bicicleta, recepcionista y hasta se desempeñó en el campo del telemarketing.

Jennifer Aniston a los 20 años. Créditos: CafeMom.

Las mejores películas de Jennifer Aniston

La primera película que protagonizó Jennifer Aniston se estrenó en 1997 y tuvo por título ‘Novio de alquiler’, donde compartió escenas con Kevin Bacon. Siguió con ‘Más que amigos’ junto a Paul Rudd. Pero su mayor éxito de taquilla hasta el momento sigue siendo ‘Todopoderoso’, con Jim Carrey y Morgan Freeman.

Sin duda, el filme por el que recibió mayor reconocimiento fue ‘Cake’, en donde Aniston encarna a una mujer deprimida y con problemas físicos. Su actuación le valió nominaciones en los Globos de Oro y en los premios del Sindicato de Actores.

Jennifer Aniston en 'Cake'. Créditos: DiezMinutos.

Jennifer Aniston y la dislexia

En 2015, la actriz reveló en una entrevista con The Hollywood Reporter que siempre había tenido problemas de autoestima en la escuela debido a su dificultad para aprender al mismo ritmo que sus compañeros.

A los 20 años, Aniston fue finalmente diagnosticada con dislexia, un tipo de desorden de aprendizaje. “Pensé que no era inteligente. Simplemente no podía retener nada. Ahora tuve este gran descubrimiento. Sentí que me explicaron todos los traumas, tragedias y dramas de mi infancia”, señaló. Y comentó que debido a este problema se enfocó en hacer reír a la gente.

Jennifer Aniston y Brad Pitt

Jennifer Aniston prefiere mantener su vida personal en estricto privado. Si embargo, su matrimonio con Brad Pitt tuvo una gran repercusión siendo una de las parejas más seguidas del momento. Ambos se casaron en el 2000 en una ceremonia privada en Los Ángeles.

Pese al gran amor que demostraban durante las alfombras rojas, la pareja se separó en 2005, en medio de especulaciones de una supuesta infidelidad del actor con Angelina Jolie.

Posteriormente, Aniston contrajo matrimonio con el director Justin Theroux en 2015, pero se separaron tres años después. Recientemente, E! Entertainment reportó sobre una posible reconciliación con Brad Pitt, luego de que se dejaran fotografiar juntos en la alfombra roja de la última edición de los Globos de Oro.

Brad Pitt y Jennifer Aniston en los Globos de Oro 2020. Créditos: Good Housekeeping.

La fortuna de Jennifer Aniston

Desde 2018, Jennifer Aniston posee una fortuna valorizada en 240 millones de dólares atribuidos a sus papeles en películas y series, así como su participación como vocera de diversas marcas y los ingresos generados por su propia productora.