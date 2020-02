Ivana Yturbe aclara frase sobre Jefferson Farfán: “No creo que tenga problemas con Yahaira”

Tras difundirse un video de Ivana Yturbe donde menciona a Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia, la integrante de “Esto es guerra” aclaró la polémica.

Según la chica reality, todo se trató de una broma. En las imágenes que se convirtieron en viral, se observa a ella y a su grupo de amigas riendo cuando en un momento Ivana Yturbe grita: “Voy a bailar como Yahaira para quedarme con Jefferson”.

Ante la frase que causó polémica en las redes sociales, la ‘guerrera’ aseguró que estaba bromeando con sus amigas y que, por ello, no se ganaría problemas con la cantante de salsa Yahaira Plasencia, quien es involucrada en una relación amorosa con el futbolista.

Ivana Yturbe y Jefferson Farfán

“Así son mi amigas. Son bien bromistas. No tendría por qué molestarme, así que ‘fresh’”, respondió la integrante de “Esto es guerra”

Sobre un posible conflicto con Yahaira Plasencia, Ivana Yturbe aclaró: “Nunca he tenido algún problema con Yahaira, y no creo que tenga problemas ahora. Ella sabe lo que es ‘chonguear’ con tus amigas, no tiene nadie por qué molestarse”

Ivana Yturbe tuvo romance con Jefferson Farfán

En 2019, la también modelo Ivana Yturbe hizo pública su relación con Jefferson Farfán luego de difundirse una fotos en las redes sociales. Sin embargo, el romance duró pocos meses y al poco tiempo, el futbolista fue involucrado con la salsera Yahaira Plasencia.

Sobre los motivos que causaron la ruptura, la chica reality dejó entrever que la ‘Foquita’ le prohibió regresar al programa, donde se iba a encontrar con su expareja Mario Irivarren.