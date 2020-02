“Zorro Zupe” asegura que hijos de Jefferson Farfán viven con lujos: “Visten polos de 700 dólares”

Tras conocerse la gran cantidad de dinero que Jefferson Farfán le pasa mensualmente a Melissa Klug para la manutención de sus hijos, en panelista de ‘Válgame’, Ricardo Zúñiga, también conocido como el ‘Zorro Zupe’, no tuvo reparos en referirse al tema.

“Yo tengo una buena relación con Melissa por Jefferson. Al principio no era buena, si ahora la puedo saludar por su cumpleaños, es por él. Cuando todo esto salió, yo todavía hablaba con él y le dije lo que opinaba, le dije ‘Melissa se comunicó conmigo y me dijo tal y tal cosa’, pero la verdad prefiero no decir más, pero sí le dije lo que opinaba”, comentó en “Mujeres al mando”.

PUEDES VER Melissa Klug recibe más de 43 mil soles de Jefferson Farfán como pensión para sus hijos

Todo esto luego de que el abogado del futbolista revelara que la mensualidad que les da a los niños es alrededor de S/ 43 mil soles, y por ello está pidiendo la reducción del 60%.

Además, el popular ‘Zorro Zupe’ indicó que lo ideal sería que ‘La Foquita’ y la empresaria tengan la oportunidad de conversar por el bienestar de sus pequeños.

"Zorro Zupe" en "Mujeres al mando" Foto: captura

“Ellos deberían juntarse y en cuatro paredes solucionarlo, porque esto no le va a llevar a nada bueno. definitivamente, estamos hablando de alguien que recibe una buena cantidad de remuneración por lo que hace”, señaló el panelista.

Finalmente, Ricardo Zúñiga contó que los herederos de Jefferson Farfán viven rodeados de muchas comodidades. “Sus hijos estudian en un buen colegio y los colegios en el Perú son los más caros de Latinoamérica. Además, los chicos no utilizan polos que cuestan 50 dólares. Nosotros vemos en sus redes sociales que utilizan polos Philipp Plein, Gucci, que cuestan 600 o 700 dólares”, sentenció.