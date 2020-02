Redacción Fama

El músico peruano ganador de dos Grammys Latinos, incluido como productor del año, Tony Succar, anunció los invitados que tendrá para su concierto en el Gran Teatro Nacional. Entre ellos, Daniela Darcourt y el exvocalista principal de Son By Four, Ángel López. Nos adelantó que como parte del repertorio estará su versión de ‘Uptown Funk’ de Bruno Mars.

“Todo viene a su hora”, dice sobre la posibilidad de grabar con el estadounidense, ahora que viene recibiendo varias propuestas tras ganar los Grammy. “Con Bruno Mars nunca he hablado. Pero se me ha abierto la puerta para muchas producciones, estoy trabajando con artistas que no puedo revelar todavía, increíbles, y es que es eso gracias a la Academia que me ha dado este reconocimiento, ha cambiado mi vida y a partir de ahora estoy ‘jugando mis fichas’, para poder lograr trabajar con un Mars”.

Sobre sus próximos trabajos sabremos en breve. Por lo pronto, en abril lanza un disco de latin jazz, la especialidad con la que se graduó. “Yo voy a revelar los proyectos que estoy haciendo más o menos en un mes y medio, porque estoy preparándolos todavía. ¿Si apuesto por el Grammy americano? Siempre, eso es lo próximo que viene (sonríe)”.

Con cantantes peruanos

Succar se presenta este 18 y 19, y a la conferencia fue acompañado de Daniela Darcourt. Contó que la conoció antes de “su despegue” y que la admiración fue mutua. La cantante se describió a sí misma como una “fan enamorada” del músico. “No solamente era una buena cantante, tenía una ‘chispa’ enorme y uno tiene que nacer con eso. Por algo la estoy invitando a mi concierto, a mí no me gusta inventar cosas a último momento, especialmente si no conozco al artista trabajando. Nosotros no hemos trabajado juntos, pero no nos tenemos que hablar, es comunicación telepática. Sé que ella va a romper el escenario y va a hacer que todos nosotros, la banda, crezca con ella. Yo siempre digo: uno puede hacer hasta cierto punto, pero el cantante es el que está listo para hacer el ‘home run’ (batazo en béisbol)”.

Succar también convocó al peruano César Vega. “Supe que era otro talento en Perú desde que lo vi en Youtube”. Por su lado, a pesar de que prefirió mantenerse “concentrada” en este reto, Darcourt no pudo evitar responder preguntas sobre otra cantante, Yahaira Plasencia. “Felicítenla, llénenla de elogios, está haciendo cosas muy importantes en su carrera. Como lo esté haciendo, es sacrificio y dedicación a su trabajo”, respondió ante un sorprendido pero sonriente Succar. La exparticipante de ‘El artista del año’ reconoció que esta era una oportunidad e impulso para su carrera y que “saldrán a matar”.