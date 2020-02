La cantante Daniela Darcourt se ha ganado un lugar en la salsa, pero lo que pocos sabían es que la artista tiene su lado rock & pop, el cual dejó notar en una entrevista con Juan Francisco Escobar en Radio Oasis.

El último viernes, la intérprete de “Señor mentira” habló de su fanatismo por este género musical y cómo marcó los inicios de su carrera. “Amo la música disco”, expresó.

Daniela Darcourt, quien visitó Radio Oasis para inaugurar el nuevo segmento ‘El lado rock & pop', contó que empezó en la música en el conservatorio y luego se desenvolvió como bailarina. Además, reveló cómo hizo la transición del rock a la salsa por casualidad.

“Entro a la salsa de casualidad", comentó. "Cantaba en casinos, hacía música internacional, lo que todo el mundo conoce como digital (...) sale el flyer de Son Tentación y mis amigos me empezaron a etiquetar”, le dijo a Juan Francisco Escobar.

En otro momento de la entrevista, Daniela Darcourt admitió que le fue difícil tomar la decisión de hacer carrera en solitario. “Tuve mucho miedo, no pensaba salir tan rápido de Son Tentación”, declaró.

La salsera peruana sorprendió a todos cantando éxitos del rock and pop como ‘Zombie’ de The Cranberries, ‘Bad Girls’ de Donna Summer y ‘I’m not good’ de Amy Winehouse.

Daniela Darcourt canta ‘Zombie’ de The Cranberries

Daniela Darcourt interpreta ‘I’m not good’ de Amy Winehouse

Daniela Darcourt canta ‘Bad Girls’ de Donna Summer

Dato: “El lado rock & pop” es un espacio creado con el motivo de que artistas de diferentes géneros musicales muestren su talento y versatilidad en la música cantando éxitos del rock.