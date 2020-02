Luego de la exitosa presentación de LP en Lima, la compositora e intérprete de Lost on You visitará Perú por segunda vez como parte de su gira por Latinoamérica. El concierto se realizará el martes 24 de marzo en los Domos Art. En su primera presentación en Perú, la artista logró que se vendieran todas las entradas a sólo 36 horas de que salieran a la venta.

En esta ocasión, la gira de LP comienza en Quito (Ecuador) y culmina en el festival de música Lollapalooza Brasil, uno de los festivales más importantes de Sudamérica. Aquí los países que recorrerá la mezzosoprano durante marzo y abril:

22 de marzo – Quito, Ecuador

24 de marzo – Lima, Perú

26 de marzo – Córdoba, Argentina

28 de marzo – Lollapalooza Chile

31 de marzo – Asunción, Paraguay

2 de abril – Medellín, Colombia

3 de abril – Festival Estereo Picnic

5 de abril – Lollapalooza Brasil

En el concierto del 2019, más de 2 mil personas acudieron para corear éxitos como When We’re High, Dreamer y Girls Go Wild, uno de los temas que puso a bailar a todo el público. La cantante cerró el concierto con Lost on You, su canción más conocida y la cual disparó su carrera musical. Esta fue lanzada por primera vez en el 2015, mas se hizo conocida recién a finales del 2018, cuando fue publicada como single en México.

Cabe mencionar que Laura Pergolizzi cuenta con una larga trayectoria como compositora para diferentes artistas, como los Backstreet Boys, Cristina Aguilera, Rihanna y Cher.

Las entradas para escuchar a la mezzosoprano en Lima estarán disponibles a partir del 13 de febrero en Teleticket.