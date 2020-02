La pequeña actriz de la cinta “Once Upon a Time in Hollywood”, Julia Butters, desfiló por la esperada alfombra roja de los premios Oscar 2020 con un fabuloso vestido rosa. Pero no solo llamó la atención por su atuendo sino que impresionó por el contenido de su cartera.

Al ser abordada por los comentaristas de Access Live, Julia Butters les respondió que “no iban a creer lo que tenía” dentro de su bolso. Y es que la intérprete de 10 años confesó que traía con ella un delicioso sándwich que le preparó su mamá, además del brillo labial que también la acompañaba.

La pequeña actriz reveló a otros medios la razón del gracioso contenido de su bolso. Y esta fue que se encontraba muy nerviosa por participar en esta edición de los premios Oscar 2020 así que decidió llevar un sándwich.

Asimismo, Julia Butters compartió su emoción por trabajar con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en la película dirigida por Quentin Tarantino.

Julia Butters enternece en los Oscar 2020 por llevar un sándwich en su cartera. Foto. Captura.

“Esta noche me siento increíble”, expresó. “¡Estoy tan emocionada de estar aquí! ¡Estoy emocionado de ver a todos aquí! ¡Estoy emocionado de estar haciendo esta entrevista ahora mismo!", afirmó muy emocionada la pequeña.

Cabe resaltar que, “Once Upon a Time in Hollywood” fue nominada en diez categorías en la ceremonia de los Oscar 2020, incluyendo Mejor película, Mejor director, Mejor actor para DiCaprio y Mejor actor de reparto para Pitt.

Como se sabe al finalizar la gala de la noche, la película se llevó el premio al Mejor diseño de producción y a mejor actor de reparto galardonando a Brad Pitt.