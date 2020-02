Joaquin Phoenix se quebró al recordar a su hermano fallecido en los Oscar 2020

Joaquin Phoenix protagonizó uno de los momentos más emotivos y nostálgicos de la premiación de los Oscar 2020, que se llevó a cabo el domingo 9 de febrero en Dolby Theatre, Los Ángeles, California.

La pareja de Rooney Mara llegó a la gala como el gran favorito a llevarse la estatuilla a Mejor Actor, pues arrasó en las otras premiaciones por su trabajo en la cinta el ‘Joker’. El intérprete de 45 años se llevó el Globo de Oro, BAFTA y Sag Awards. Y los Oscar 2020 no fueron la excepción.

Joaquin Phoenix se quiebra al recordar a su hermano fallecido River. Foto: AFP

Cuando Joaquin Phoenix subió al estrado para agradecer por el reconcomiendo a su enorme trabajo, él se acordó de su hermano River, quien falleció a inicios de la década de los 90 a la corta edad de 23 años a causa de una sobredosis de drogas.

“Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió esta letra: 'corre al rescate con amor y la paz te seguirá’", dijo muy emocionado Phoenix para luego quebrarse y recibir un fuerte aplauso de los asistentes.

Con este reconocimiento, Joaquin superó en la categoría al español Antonio Banderas, nominado por su papel de Pedro Almodóvar en “Dolor y gloria”, así como Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood"), Adam Driver (“Marriage Story”) y Jonathan Pryce (The Two Popes).

Joaquin Phoenix en la alfombra roja de los premios Oscar 2020. Foto: AFP

"Estoy tan lleno de gratitud en este momento y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros nominados o de nadie en esta sala, porque compartimos el mismo amor, el amor por el cine y esta forma de expresión me ha dado la vida más extraordinaria, no sé qué sería de mí sin ella”, dijo el actor.

Joaquin Phoenix recibiendo su Oscar 2020 a Mejor Actor. Foto: AFP

Joaquin Phoenix y las veces que el Oscar le fue esquivo

Joaquin Phoenix estuvo cerca de obtener un Oscar a Mejor Actor antes de su papel por el Joker. Él fue voceado por el ’Gladiador’ (2001), ‘Walk the Line’ (2006) y ’The Master’ (2013).