Jennifer Aniston fue una de las celebridades voceadas para aparecer en la reciente edición de los Premios Oscar 2020, sin embargo, la actriz de 50 años se ausentó para descontento de sus seguidores, descartando así un posible encuentro en la alfombra roja con su exesposo, Brad Pitt.

Como se recuerda, las redes sociales retumbaron cuando la protagonista de Friends y el actor de Troya coincidieron en los Sag Awards, donde finalmente estuvieron frente a frente y no dudaron en compartir unos instantes juntos, los que fueron inmortalizados por los cientos de fotógrafos que cubrieron el evento.

Luego de este suceso muchos se preguntaron si Brad Pitt acudiría con Jennifer Aniston a los Oscar 2020, que se llevó a cabo el domingo 9 de febrero en Los Ángeles, aunque fue él mismo quien descartó llevar a su exesposa a la ceremonia.

No obstante, los fans de ambos artistas aún tenían la esperanza de que ambos coincidieran en la gala, pero todo quedó sepultado con la ausencia de Aniston.

Según el portal InStyle, la actriz aseguró ante a los medios que “no tenía ninguna razón para asistir”, ya que no estuvo nominada a ninguna categoría, pues los Oscar solo premian al cine y no a la televisión. Además, tampoco fue elegida para ser una de las presentadoras.

Jennifer Aniston: Brad Pitt acudió con misteriosa mujer a los Oscar 2020

Brad Pitt señaló a Daily Mail que no tenía una acompañante para los premios Oscar 2020 tras ser consultado si asistiría con Jennifer Aniston, aunque al final apareció con una misteriosa mujer.

Para silenciar los rumores sobre una posible relación sentimental, medios internacionales afirmaron que la dama era la manager del reconocido actor, quien obtuvo un Oscar al mejor actor de reparto por la película Once upon a time in Hollywood.