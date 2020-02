Luego de tanta espera, “La máscara” llegó a Latina y por fin se descubrió quiénes son los integrantes que formarán parte del elenco. Lo primero que se presentó en el programa fue al grupo de investigadores quienes se encargaran de indagar acerca de los participantes para poder revelar su identidad.

Es así como Érika Villalobos será parte de este nuevo formato. Ella fue presentada como la segunda investigadora del programa. Sin embargo, la actriz no contaba con que esta nueva oportunidad televisiva podría hacerla competir con su esposo Aldo Miyashiro quien aparentemente estará en América TV con “La banda del chino” en el horario de Gisela Valcárcel.

En la rueda de prensa de “La máscara” la actriz fue consultada sobre ello y negó estar enterada acerca de su posible competencia en horarios con el conductor de televisión y respondió lo siguiente:

“Mira cuando eso se dé pensaré si podemos competir, pero en este momento yo no tengo pensado nada de eso porque no sé la información de lo que me estás diciendo”, dijo Villalobos.

Ericka Villalobos Foto: captura

Ante esa respuesta se le informó que Aldo Miyashiro había comentado que durante el tiempo que Gisela Valcárcel estuviera alejada de la televisión, él iba a presentar un programa los sábados a las 9 de la noche. Ello sería en el mismo horario en que se transmitirá “La máscara” por Latina.

“Como te digo, yo no lo sabía, yo ando a veces un poco perdida. A mi no me ha dicho la verdad (sobre el programa en América TV), voy a reclamarle ahora cuando llegue a la casa”, mencionó entre risas la actriz.