Joaquin Phoenix tuvo dudas para aceptar el papel del ‘Joker’

Joaquin Phoenix se consagró con un Oscar 2020 a Mejor Actor por su papel de Arthur Fleck en la cinta el “Joker”. Sin embargo, llegar a la impecable interpretación no fue nada fácil e, incluso, el hombre de 45 años tuvo dudas para aceptar el reto.

Durante una entrevista para el portal Infobae, Joaquin Phoenix contó sobre sus inseguridades para tomar el rol, ya que en un principio no se mostró muy convencido de aceptarlo.

PUEDES VER: Joaquin Phoenix se quebró al recordar a su hermano fallecido en los Oscar 2020

Joaquin Phoenix como el Joker

“Para ser honesto, (lo de Joker) no fue una decisión fácil al principio. No tenía la menor idea, pero después hubo algo que terminó atrayéndome de a poco, a medida que fue evolucionando todo, con la preparación. Se volvió en algo que nunca antes había anticipado y resultó una de las más grandes experiencias de toda mi carrera”, señaló.

Asimismo, Joaquin Phoenix señaló que se sintió muy atraído por el personaje, ya que este se sentía libre y no tenía límites.

Joaquin Phoenix con su Oscar 2020 a mejor actor. Foto: AFP

“En cierta forma me parecía que no tenía límites de ningún tipo, por cómo podía llegar a interpretarlo y todo lo que podía hacer con él. Sentí que no tenía ninguna regla y era algo muy atractivo para mí, pero lo más importante fue la reunión con el director, Todd (Phillips). Él tenía un punto de vista del personaje muy particular y el tono que siempre quiso darle fue realmente muy atractivo”, agregó.

Joaquin Phoenix, Oscar 2020, Joker

Joaquin Phoenix insultó a los Oscar

En el año 2012, Joaquin Phoenix brindó una entrevista para el medio Interview Magazine donde calificó de “la cosa más estúpida” a los premios Oscar.

“Creo que es una mie*** total y absoluta y no quiero ser parte de eso. No creo en eso. Es totalmente subjetivo. Enfrentar a las personas entre sí de esa manera. Es la cosa más estúpida del mundo entero”, señaló en ese entonces.