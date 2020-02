Preocupado por la epidemia del coronavirus que ya ha cobrado 800 muertos y hay más de 37 mil infectados solo en China, el actor hongkonés Jackie Chan ha ofrecido una recompensa de un millón de yuanes, equivalentes a unos 142 mil dólares a quien desarrolle un antídoto contra el virus que se originó en la ciudad china de Wuhan.

“La ciencia y la tecnología son clave para superar el virus y creo que mucha gente piensa igual que yo y espera que se pueda desarrollar un antídoto lo antes posible”, escribió en su cuenta de la red social china Weibo.

“Ahora tengo una idea ‘ingenua’. No importa qué individuo u organización desarrolle el antídoto, quiero agradecérselo con un millón de yuanes si lo logran. No se trata de dinero. No quiero ver las calles que antes eran bulliciosas ahora vacías y no quiero ver a mis compatriotas luchando contra un virus hasta ver llegar a la muerte cuando deberían estar disfrutando de la vida”, agregó.

De inmediato la publicación del actor fue celebrada por miles de internautas que respaldaron su iniciativa en tiempos de crisis que atraviesa China.

Jackie Chan además envió palabras de apoyo a los afectados por el brote.

Como se conoce, la más reciente película de Jackie Chan, Vanguard, debió ser retirada a último minuto, pues el gigante asiático tuvo que prohibir la aglomeración de personas en cines, teatros, parques y otros lugares públicos como medidas para evitar que el coronavirus se propague.