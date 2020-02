Tras un video donde aparece Christian Domínguez cantando la canción ‘Contigo aprendí’ a Pamela Franco, el también cumbiambero John Kelvin lanzó una dura crítica contra él.

Para el cantante de cumbia, la expareja de Isabel Acevedo tiene una mala técnica de voz lo que causa que sea desentonado y desafinado.

“Lo más importante es el detalle que ha tenido hacia su pareja, nadie puede dudar que es bonito y romántico... pero él tiene que ver y escuchar el video para que diga si está entonado y afinado”, sostuvo John Kelvin.

Sin embargo, las críticas no sólo serían de sus colegas sino también del público que asiste a sus conciertos. John Kelvin le recomendó a Christian Domínguez dedicarse a la música con mayor responsabilidad.

"Él está desafinado y desentonado en esa canción (la del video). Todo cantante que se dedica a la música sabe cuál es su registro vocal, hay cantantes que sí dan la talla sea el género que sea y él (Christian) no es un principiante, porque tiene años en el mundo de la música. Por eso, el público lo critica. Si él se dedica a la música profesionalmente, no lo está tomando como tal", expresó el cumbiambero.

Además, lanzó un fuerte comentario sobre la canción que Domínguez le dedicó a Pamela Franco, que según archivos, también se lo dedicó a todas sus exparejas.

“Debería tener otras canciones, hay tantas canciones hermosas. Me quedé sorprendido que a todas les canta la misma canción. No puede ser así porque cada una tiene una historia distinta y son amores diferentes. ¡Cómo le va a cantar lo mismo a todas! No seas malo pues”, señaló a Trome.