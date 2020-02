Florinda Meza es recordada por darle vida a ‘Doña Florinda’ en la serie mexicana ‘El Chavo del 8’. Al igual que su papel, es conocido también el carácter complicado que tenía, lo que originó más de una situación incómoda con sus compañeros de trabajo.

En el pasado, Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, quienes interpretaron a ‘Kiko’ y ‘La Chilindrina’ respectivamente, han contado sus nada gratas experiencias al lado de la viuda de Roberto Gómez Bolaños.

Sin embargo, esta vez ha sido la actriz Anabel Gutiérrez, la misma que encarnó a ’Doña Espotaverderona’ en ‘Chespirito’, quien ha dado un paso al frente para contar la humillación que vivió al lado de Florinda Meza. Las actrices que alguna vez interpretaron a madre e hija mantuvieron una conversación nada agradable para la famosa primera actriz del cine mexicano.

"Te voy a llevar al camerino”, le dijo la intérprete de ‘La Chimoltrufia’ a Anabel. “Dije: ¿A mí, al camerino? ¿Para qué, Florinda? Para enseñarte a ser actriz, respondió. Bueno, actriz eres de cine, pero de televisión no”.

Anabel recuerda que debido a este incidente ella se sintió muy dolida, e incluso se le vio llorando por el set de televisión de Televisa. A pesar de ello, resaltó que no considera que Florinda Meza sea mala persona, sólo que tiene un carácter difícil.

En cuanto a Roberto Gómez Bolaños, la primera actriz no guarda más que respeto y cariño en su corazón.

“No tienes idea de lo que era Roberto, era un pan, era un hombre maravilloso, yo lo quise muchísimo como compañero de trabajo. Amable, lindo, atento, se trabajaba con él muy a gusto, conmigo fue una lindísima persona, todos menos..." comentó, sin terminar su expresión al referirse una vez más a la viuda de ‘Chespirito’.

Momentos incómodos al lado de Florinda Meza

Esta no es la única vez que se ha puesto en evidencia situaciones incómodas o malos tratos por parte de la actriz mexicana.

Es conocido que Florinda Meza ha tenido diferencias con Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves y Ramón Valdés, quienes fueran sus compañeros en la recordada serie ‘El Chavo del 8’.

Carlos Villagrán

Carlos Villagrán es, quizá, uno de los actores que más inconvenientes ha tenido con Florinda Meza. Esto se origina por el sonado triángulo amoroso que vivió junto a quien diera vida a su madre, ‘Doña Florinda’, y al recordado Roberto Gómez Bolaños.

Carlos Villagrán posa junto a Florinda Meza

A pesar de ello, el recordado ‘Kiko’ aprovechó una entrevista en el programa argentino ‘Confrontados’ para hablar sobre esta situación.

“No, no era mi novia, aquí va a sonar un poquito raro. Muchas veces dijeron que yo andaba con Florinda; yo debo decir la verdad, Florinda andaba conmigo. Es difícil de creer porque ella me invitaba, me decía llévame al carro, me invitaba a su casa, todo eso, y fue muy poco, fue una cosa así de nada”, expresó. Comentando además que hubo oportunidades en las que le pidió ayuda a ‘Chespirito’ para alejarse de la actriz mexicana.

PUEDES VER Carlos Villagrán cuenta detalles de su romance con Florinda Meza

María Antonieta de las Nieves

Por otro lado, la actriz que interpretara a ‘La Chilindrina’ también tuvo altercados con Florinda Meza. A través de una entrevista con el programa ‘Ventaneando’ contó sobre como la viuda de Gómez Bolaños interfería para que no pudiera comunicarse con él.

María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza interpretando a 'La Chilindrina' y 'Doña Florinda', respectivamente.

“Hablé por teléfono a su casa y la sirvienta feliz, me dijo qué gusto le va a dar al señor (refiriéndose a ‘Chespirito’) y pasaron 10 minutos y ella me dice: señora, el señor no está. La semana que entra le hablé y me volvió a decir lo mismo”, expresó María Antonieta de las Nieves.

Ramón Valdés

Ramón Valdés interpretó a quien quizá sea uno de los personajes más queridos de la serie ‘El Chavo del 8’, el encantador ‘Don Ramón’. Sin embargo, a finales de los setenta, el actor decidió dejar la serie y, según se comentaba, una de las razones pudo haber sido su complicada relación con Florinda Meza.

Según comentó uno de los hijos del fallecido actor, el control que empezó a tener Florinda sobre el resto del elenco, desarrolló una incomodidad en Ramón Valdés, lo que originó que decidiera finalmente dar un paso al costado.

PUEDES VER El día que Doña Florinda le pidió disculpas a Don Ramón por acusarlo de adicto a las drogas

Fue la misma viuda de Roberto Gómez Bolaños quien aseguró que, a pesar del tiempo que trabajaron juntos, nunca existió una amistad con ‘Don Ramón’.

“Era muy difícil tener amistad con Ramón. Era extraordinario, lindo, divertido pero fuera del programa era muy difícil verlo. Él tenía su propio grupo de amigos y todo. Los que viven te lo pueden decir, nos llevábamos muy bien pero sabes, sobre todo, por qué, porque teníamos un líder extraordinario”, comentó la actriz.

Además, Florinda Meza se vio envuelta en un escándalo al dar a entender que el motivo por el que Ramón Valdés dejó la serie, fue por problemas de alcohol y drogas. Ante las críticas generadas por sus declaraciones, no tuvo más alternativa que disculparse.

“Pido de corazón una disculpa a sus familiares y a los que lo aman, si con mis palabras ofendí su memoria, no fue mi intención”, expresó.