El aclamado actor Brad Pitt estuvo acompañado de una importante persona durante la premiación donde fue galardonado con la estatuilla a mejor actor por su papel en la película ‘Once Upon A Time In Hollywood’. La noche del domingo 9 de febrero, el intérprete puso fin a las especulaciones acerca de quién sería la mujer que lo acompañe a la gala de los Premios Oscar 2020.

Brad Pitt sorprendió al llegar solo a la alfombra roja de la edición 92 del evento que premia lo mejor del séptimo arte. Sin embargo, el actor compartió todos los momentos de la gala con Cynthia Pett-Dante, su manager desde 1998, quien estuvo a su lado desde los inicios de su carrera hasta la actualidad.

El intérprete de 56 años se ocupó los asientos de la primera fila en el en el Dolby Theatre de Los Ángeles, junto a Cynthia Pett-Dante, quien eligió un elegante vestido azul para asistir a los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Brad Pitt puso fin a las especulaciones acerca de quién lo acompañaría en la gala de los Oscar 2020.

La también productora vivió con evidente emoción minuto a minuto de la ceremonia y fue de las primeras en celebrar la distinción de Brad Pitt. “Esto es increíble”, señaló el actor al subir al escenario. Dentro de los mencionados en su discurso de aceptación se encuentran el director, productor y guionista Quentin Tarantino y su compañero de reparto Leonardo DiCaprio, con quien formó una estrecha amistad tras compartir los estudios de grabación.

El momento más emotivo de la premiación de Pitt, llegó cuando dedicó su reconocimiento a sus hijos, mencionándolos por primera vez en un evento de esta envergadura. “Le dan color a todo lo que hago. Los adoro”, señaló.