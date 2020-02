Audiencia del Óscar se desploma con los índices más bajos de su historia

La transmisión de los 92° Premios de la Academia alcanzó la noche del domingo la peor audiencia de su historia, con solo 23,6 millones de espectadores en Estados Unidos, una fuerte caída en comparación con el año pasado, según la cadena ABC. En 2019 se habían sentado frente a los televisores estadounidenses a seguir la gala de los Óscar, los premios más prestigiosos del cine, 29,6 millones de personas, después de que en 2018 lo hicieran 26,5 millones, un mínimo en los registros.

La edición 2020 seguramente será recordada por haber coronado como mejor película a “Parásitos”, el primer largometraje de habla no inglesa en ganar la estatuilla más cotizada. Pero los críticos coinciden en que la ceremonia, que duró más de tres horas y media, fue tediosa y dejó pocos momentos memorables.

Momento final de la premiación a 'Parásitos' en la terna de Mejor Película.

Por segundo año consecutivo, los organizadores de la gala habían decidido prescindir de la figura de un único maestro de ceremonias con la esperanza de repetir el éxito de 2019, pero las actuaciones de las estrellas que se turnaban en el escenario para hacer bromas y abrir los sobres fueron en general decepcionante. El director surcoreano Bong Joon-ho “evitó que la ceremonia fuera una de las peores de la historia” de los Óscar, escribió el sitio especializado IndieWire. “Gran parte de lo que se propuso durante los Oscar 2020 simplemente no funcionó”.

La actriz Maya Rudolph, fungió como una de las maestras de ceremonias de la noche.

En cuanto a los números musicales, entre Randy Newman y Elton John, “parecían todas las galas de los Óscar que has visto en las últimas dos o tres décadas”, estimó el Washington Post. La audiencia de los Óscar, que en 2014 aun superó los 43 millones, no ha dejado de caer en los últimos años en Estados Unidos, al igual que el resto de las ceremonias de la temporada de premios (Globos de Oro, Grammy, etc.).

Ni Elton John se libró de las críticas.

Los Óscar fueron blanco de duras críticas nuevamente este año por su falta de diversidad étnica y cultural en las nominaciones, así como por la ausencia de mujeres en la categoría de directores. Algunos llegaron a pedir en las redes sociales boicotear la ceremonia. De las 39 estatuillas doradas entregadas en esta edición, un tercio fue a parar a manos de mujeres. (AFP)