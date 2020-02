Finalmente, llegó el gran día de los Oscar 2020. Van llegando los nominados de cada categoría a la alfombra roja, así como invitados como es el caso de Billy Porter, quien fue el primero en desfilar con un extravagante traje.

Frente a este gran evento, los internautas pusieron a prueba su creatividad para crear los mejores ‘memes’ sobre los vestuarios de algunos actores y actrices de Hollywood. Publicados en Facebook y en Twitter, estas divertidas imágenes ya se hicieron viral y empezaron a robar sonrisas a más de uno.

Como es de costumbre, Billy Porter, actor de teatro de Broadway y cantante, dio de qué hablar con su imponente traje. Llegó a la alfombra roja con unas botas doradas con tacones y un faldón naranja oscuro, dispuesto a romper con la estética asignada por los roles de género.

Del mismo modo, los cibernaturas en las redes sociales expresaron que el desfile por la alfombra roja es el momento oportuno para “criticar” los outfits de los artistas.

Julia Butters, la actriz de 10 años que interpreta a Trudi Fraser en ‘Once Upon a Time in Hollywood’ no se libró de los memes de los internautas, quien se robó las carcajadas de todos porque dijo en vivo que trajo su sandwich de pavo porque no le gustaba la comida que repartían en la ceremonia de los Oscar 2020. Vale precisar, que es la primera vez en que la pequeña asiste a un evento como este.

En la galería de esta nota, encuentra los más hilarantes memes que están circulando en redes sociales de México, España, Colombia, y hasta Perú.