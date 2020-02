Continúa el drama familiar. Después de que Lydia Lozano asegurase que Rocío Carrasco y su hija, a pesar de no tener relación, habían mantenido una conversación a espaldas de Antonio David Flores, el colaborador y su esposa Olga Moreno se han sentado en el plató de ‘Sábado Deluxe’ para aclarar todas las polémicas que rodean estos últimos días a su familia.

La pareja ha querido defender a Rocío Flores de todos los rumores que han surgido después de que Lydia Lozano asegurase que Rocío Carrasco y su hija habían hablado. Ambos han recalcado que esa situación “no ha llegado a producirse en ningún momento” y que, si hubiese ocurrido, para ellos no habría sido ningún problema.

Pese a que Rocío Flores y Rocío Carrasco lo han negado, Lydia Lozano sigue asegurando que madre e hija han mantenido una conversación y que ni Fidel ni Antonio David lo saben. Además, la colaboradora ha indicado que “tiene capturas donde se ve cómo su fuente habla con Antonio David Flores”. Por su parte, Antonio ha confesado que se siente traicionado por Lydia Lozano y que su hija está muy dolida. Incluso, ha amenazado con denunciar a la colaboradora.

Por su parte, Lydia Lozano ha contado los motivos por los que la hija de Antonio David Flores habría ocultado este episodio a su padre: “No quiere estropear ese acercamiento, aunque la conversación haya sido en un tono chungo. Si la hija se lo cuenta al padre, da pasitos atrás con su madre”, ha asegurado.

El ex concursante de ‘GHVIP’ le ha pedido esas fotografías para “proceder a demandarle”, aunque Lydia ha confesado que no puede hacerlo hasta hablar con su fuente. “Siento que Lydia me ha traicionado. Me duele lo que ha hecho conmigo y que haya puesto a mi hija en esa tesitura”, ha confesado Antonio David. “¿De verdad no te duele el daño que le estás haciendo a mi hija?”, le ha insistido.

Rocío Flores en ‘Supervivientes 2020’

Antonio David ha asegurado que el dinero que gane su hija en ‘Supervivientes 2020’ será solo para ella: “Que se compre un piso”, ha comentado el colaborador. Por su parte, Olga ha comentado que apoyará a la hija de Antonio David a pesar de que no le gusta demasiado la idea de que participe en el reality de supervivencia. Finalmente, el colaborador ha confesado que sería una gran alegría para él que Rocío Carrasco llamase a su hija antes de entrar en ‘Supervivientes 2020’.

Antonio David Flores ha asegurado que esta ‘pulla’ no sentó nada bien a su hija y que Rocío Flores se sintió mal al escucharlo: “Mi hija se sintió dolida por el comentario que hizo su madre, pensó ‘¿Por qué tiene que contestar así?”

Sobre la participación de Rocío Flores en ‘Supervivientes 2020’, Antonio David ha asegurado que “como padre no le gusta que su hija vaya al reality, pero como colaborador sí”. Considera que es un reality muy duro, pero apoyará a Rocío en todo momento: “Si lo hace mal, le diré que lo está haciendo mal y cuando lo haga bien la aplaudiré. No tiene miedo porque rondaba hace años en su cabeza la posibilidad de ir”, ha confesado.

Rocío Carrasco bromeó sobre si vería, o no, a su hija en ‘Supervivientes 2020’

En la rueda de prensa que Rocío Carrasco dio para hablar de la obra de teatro que se va a hacer sobre su madre, Rocío Jurado, un periodista le preguntó si vería a su hija concursar en ‘Supervivientes 2020’ :“¿Lo echan en Netflix? Porque si no, no”, fue la respuesta de Rocío.

‘Sábado Deluxe’: Premonición de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez presentador de ‘Sábado Deluxe’ ha tenido una premonición sobre el concurso que coparía titánicos picos de audiencia en la nueva edición de ‘SV 2020’

“¿Sabes qué creo que va a pasar? Que tu hija va a recibir una llamada de Rocío Carrasco”. “Si eso ocurriese, con la mano en el corazón te digo que no sabes que alegría más grande”, ha respondido Antonio David Flores acerca del momento que coparía estratosféricos picos de audiencia.

“Es más, yo creo que llegará un momento en que Rocío Carrasco hablará, que la gente llegará a comprenderla y que su explicación no irá en contra de Antonio David”. “¿A qué hora exactamente tuviste esa visión?”, ha reaccionado, mitad en broma mitad en serio, el padre de la concursante oficial de ‘Supervivientes 2020’. “Si tiene que hablar que hable, aquí estaremos para recibir lo que tengamos que recibir. No me apetece mantener más guerras y si tiene que entrar a dar explicaciones, que entre”, ha confesado después Flores.

“Me gustaría que si esa primera visión que has tenido llegara a producirse que primero la llame por teléfono antes de entrar en la isla, y entonces ya sería de corazón y no por dar un momento de televisión”, mencionó Antonio David.