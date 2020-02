Rodrigo González no perdió la oportunidad de arremeter contra Janet Barboza, quien en compañía de Karla Tarazona hicieron una imitación del show que ofrecieron Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl 2020.

El exconductor del programa “Válgame Dios” a través de su cuenta de Instagram se burló de la popular ‘Rulitos’ al compararla con la Tigresa del Oriente. Ello porque la conductora de “Válgame” realizó la presentación luciendo un llamativo look dorado.

PUEDES VER Janet Barboza y Karla Tarazona deslumbran al imitar baile de Shakira y Jennifer Lopez

En la publicación que compartió el popular ‘Peluchín’ se lee lo siguiente: “La Tigresa, perdón, ‘La Retoquitos’ no se cansa de hacer el ridículo con tal de seguir vigente y sin rating”, escribió la exfigura de Latina en la imagen.

Frente a ello, las reacciones de sus seguidoras no se hicieron esperar y una de ellas le escribió lo siguiente: “Peluchín en serio, ¿esto pasó? Y dicen que vendrán cosas peores”.

Publicación de Rodrigo González Foto: captura

“Sí mi amor, la gente pensó que ‘La Retoquitos’ era la nueva contratación del WSP de JB”, respondió González.

Cabe resaltar que esta imitación se dio durante el programa “Válgame” y Kurt Villavicencio anunció la presentación diciendo lo siguiente: “Lo que todo el Perú estaba esperando el “Super Bowl de las bataclanas”, Janet Barboza y Karla Tarazona al estilo de JLo y Shakira”, exclamó el popular ‘Metiche’.

Quien abrió la pista de baile fue la popular ‘Rulitos’ al imitar a Shakira e interpretar la canción “Loba” y “Whenever, Wherever”. Tras ello, apareció en escena Karla Tarazona caracterizada de Jennifer Lopez quien realizó la coreografía de “Jenny fron the block”, “Let’s get loud” y “Waiting for tonight”, en las imágenes se ve a la expareja de Christian Domínguez intentar hacer el pole de JLo, pero los bailarines tuvieron que sostenerla, ya que no logró subir.