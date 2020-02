Ricardo Darín declaró contra quienes lo criticaron por decir “no” a Hollywood cuando él fue a representar a su país por “El Secreto de sus ojos” en los Oscar.

El periodista Ibon Perez recordó este momento en su cuenta de Twitter al estar cerca de la edición 2020 de los Premios Oscar.

Con la descripción “¿Por qué tengo que ir a los #Oscars? La vida es una cuestión de prioridades...Ricardo Darín lo explica muy bien en este video”, el hombre de prensa recuerda las palabras que intercambió con Darín.

“¿Por qué tengo que ir al Oscar? ¿Por qué? ¿Pero qué creen que es el Oscar? ¿Qué creen que ocurre ahí? Yo ya fui una vez, ya lo vi, ya está. No me puso muy contento y estoy acá”, se escucha decir en un extracto de la entrevista que Perez mantuvo con el actor argentino.

Darín en "El secreto de sus ojos"

Asimismo, en dicha entrevista, el argentino admitió que tuvo una oferta de realizar el papel de un narcotraficante mexicano en la película “Hombre en llamas" de Denzel Washington, pero la rechazó.

Ricardo Darín

“Me decían ‘De parte del director, no acepto un no como respuesta’”. Para ellos, todos los narcotraficantes son latinoamericanos. El país que mayor consumo tiene en la faz de la tierra. Primero, no me gustó y segundo, yo quería irme a mi casa. Estaba haciendo teatro en Madrid", subrayó.

Póster de "Hombre en llamas"

Además, Darín recalcó que estaban todos los días en la puerta del teatro presionándolo a pesar de su respuesta. “Pasaron a otra faceta que era. ¿Es una cuestión de dinero? Por eso no va a haber ningún problema. (Pero) ¿Para qué sirve (el dinero)?”, añadió mirando fijamente al periodista.

Ibon Perez no dudó en replicar con un “Para vivir mejor”, a lo que el actor de “Relatos salvajes” puntualizó:

“¿Mejor de lo que yo vivo? Yo soy todo lo feliz que puedo ser sin mirar para otro lado. Vivo en una situación privilegiada, tengo una familia increíble, la gente me quiere, me da besos por la calle, me abraza ¿Qué más quieres?”.