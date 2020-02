Patricia Portocarrero enamorada a sus 46 años: “Encontré el amor verdadero”

Luego de siete años de soltería, Patricia Portocarrero conmovió a sus fans al confesar que siente haber encontrado el amor verdadero por primera vez a sus 46 años de edad.

La actriz de “Locos de amor 3” contó que se encuentra viviendo un feliz romance al lado de su pareja, el consultor Fabrizio Lava, con quien lleva ya más de un año de relación.

“Por primera vez encontré el amor verdadero. En ese sentido, estoy viviendo mi primer enamoramiento... Rumbo a mis 50 años [tiene 46], me siento realmente plena”, detalló la artista, durante la presentación de la comedia peruana.

En una reciente entrevista, Patricia Portocarrero contó cómo viene disfrutando de su historia de amor junto a Fabrizio Lava.

“Me va bien, hermoso, estoy feliz, por primera vez en mi vida doy en la misma medida que recibo. Creo que lo que viví antes en todas mi relaciones no era amor, creo que por primera vez he conocido lo que es amar y eso me tiene feliz, es como mi primer amor”, señaló la actriz de “Locos de amor 3” para Trome.

Como se recuerda, Patricia Portocarrero hizo público su romance en octubre del año pasado, por medio de una publicación en Instagram. “Celebrando el amor. A mis 46 años puedo decir que estoy muy enamorada. ¡Sí se puede! ¡Gracias Vida!”, escribió la actriz, junto a una foto en la que aparecía junto a su pareja.

¿Cómo se conocieron Patricia Portocarrero y su pareja?

La actriz Patricia Portocarrero contó cómo inició su historia de amor con Fabrizio Lavado, su actual pareja.

“Yo lo conozco muchos años después, a través de unas clases que yo daba en un colegio. Nunca supe que era de mi colegio hasta que me lo reencuentro”, relató en RPP.