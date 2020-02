Pablo Villanueva ‘Melcochita’ se sentó nuevamente en el temido ‘sillón rojo’ de “El valor de la verdad” para contar más anécdotas de su vida y aclarar ciertos asuntos del pasado. Vestido con un traje dorado, el comediante accedió a confesar sus más ocultos secretos frente a Beto Ortiz.

Tras la pregunta 16, el personaje público admitió sentirse responsable de la muerte de Gilmer Castillo Caballero, quien falleció en el accidente de auto que el artista protagonizó en 2016.

Como se recuerda, el comediante estuvo involucrado en un fatal accidente automovilístico hace cuatro años en el norte del país. Él arrolló con su carro a Jorge Luis Saldaña y Gilmer Castillo Caballero. Lamentablemente este último falleció, mientras que el otro sufrió graves heridas.

Al respecto, ‘Melcochita’ dijo que se sentía responsable de este hecho, a pesar de no haber tenido la intención de generar el choque.

"Me siento responsable porque... la familia de ellos, hay un fallecido. Hasta ahora me siento mal, pero se me pasó un poco porque cumplí con los deudos", reveló el artista.

Por su parte, Carlos Barraza, quien estuvo sentado en el ‘sillón blanco’, sostuvo que muchos se aprovecharon de que el humorista era un personaje público para “sacarle” dinero. El invitado rescató valores de su colega y defendió la bondad que tiene por las personas.

Montserrat, pareja de Pablo Villanueva reveló que luego del primer juicio “le querían sacar” más de un millón de soles. Finalmente, contó que otorgó como indemnización 160 mil soles. Por tal motivo, canceló su boda con la figura pública.